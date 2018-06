Muži mě nebaví. Mám se stát lesbou?

16:21 , aktualizováno 16:21

" S chlapama je nuda," povzdechla si jedna moje bývalá spolužačka a dodala: "Asi to zkusím s nějakou ženskou... Být lesbou je prý teď nový trend." Sotva to dořekla, povzdechla jsem si já. Před očima se mi vybavily všechny ty "manželské" inzeráty hledající ženu do trojky a reklamní letáčky zvoucí na lesbi show , články o "těch, které to zkusily a nelitují" a skandální prohlášení některých celebrit v sukních, že se "veřejně přiznávají k intimnímu vztahu s tou a tou". Vysvětlovat mé spolužačce, že lesbou se nestane jen tak ze dne na den, respektive z noci na noc, bylo zbytečné.