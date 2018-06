Muži dostanou šanci počít dítě bez ženy

Páry homosexuálních mužů by mohli počít děti bez ženské pomoci, a to použitím techniky, kterou vědci uplatnili při klonování ovce Dolly. Sdělil to v pondělí britský vědec Calum MacKellar citovaný britským deníkem The Times.

Lékař a profesor na universitě ve skotském Edinburghu soudí, že zkušenosti z klonování povedou k rozvoji techniky, která umožní dvěma mužům mít dítě vytvořené jen z jejich DNA. Upřesnil, že bude možné vytvořit "mužská vajíčka", která budou oplodňována spermiemi jednoho z partnerů. Nějaká žena jen embryo mužům donosí.