Muži dávají u žen přednost přitažlivosti před mládím

Mladí muži si pak prohlédli osmi dalších žen ve věku 20-45 let, které byly považovány za "méně atraktivní". Na dotaz, komu dávají přednost, muži všech třech skupin shodně uvedli, že by si za svou partnerku vybrali atraktivní ženu, o níž věděli, že je jí 36-45 let.

"Člověk by řekl, že si muži vždy vyberou ženu kolem dvaceti let. Ale není to tak. Muži dávají přednost atraktivitě před mladistvým vzhledem, když si vybírají partnerku na dlouhou dobu," řekl časopisu New Scientist univerzitní odborník George Fieldman.