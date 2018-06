Muži by se nejradši přitulili k Angelině Jolie

Muži by se nejradši přitulili k Angelině Jolie. Hlavu by rádi zabořili také mezi ňadra vyvinuté Pamely Andersonové či prsaté modelky Jordan. Vyplynulo to z průzkumu britského hotelového řetězce Travelodge.