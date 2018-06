"V naší expozici zatím vystavujeme jen menší mladou žirafu. Má sice jistou historickou cenu, neboť je první žirafou narozenou v pražské zoo, avšak notně se na ní podepsal čas - pochází už z poloviny 50. let. Rádi jsme proto využili mimořádné příležitosti k získání nového exponátu," řekl vedoucízoologického oddělení NM Miloš Anděra.Stará vycpanina žirafy se bude podle něj do nového depozitáře v Horních Počernicích stěhovat v úterý 7. listopadu dopoledne. Protože její náhradník má celkovou výšku 4,5 metru a přesun by byl proto komplikovaný, už den poté se začne "stavět" přímo na určeném místě v zoologické expozici. Preparátorská firma odhaduje dobu prací na tři až čtyři dny.