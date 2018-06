Muzeum voskových figurín doplní replika Susan Boyle

"Je z toho nesmírně nadšená. Susan by si nikdy v životě ani v těch nejdivočejších snech nedokázala představit, že bude jednou stát u Madame Tussaud. Je to neuvěřitelné," uvedla kamarádka Boyle pro News Of The World.

Muzeum voskových figurín Madame Tussaud je světoznámé muzeum sídlící v Londýně s pobočkami v Amsterdamu, Hongkongu, Las Vegas a New Yorku. Bylo založeno Marií Tussaud, sochařkou vytvářející voskové figuríny.

Voskové figuríny Kylie Minogue, Davida a Victorie Beckhamových v londýnském muzeu Madame Tussaud Voskové figuríny Michelle a Baracka Obamových v muzeu Madame Tussaud

Manažeři centrální pobočky se rozhodli pro repliku slavné devětačtyřicetileté Skotky hlavně proto, že slaví úspěch nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech.

Její figurína bude součástí osmi nových "přírůstků", píše server IrishCentral.com. "Často se figuríny taví a předělávají na nové postavy," objasnil zdroj z muzea.

Muzeum voskových figurín, včetně blízkého Londýnského planetária, je v současnosti jednou z nejlákavějších londýnských turistických atrakcí.

Muzeum a jeho zahraniční pobočky vystavují figuríny historických postav, členů královských rodin, sportovních hvězd, známých zločinců a další známých osobností. Síť těchto muzeí a Londýnské planetárium vlastní společnost obdobného názvu Tussauds Group, připomíná Wikipedie.