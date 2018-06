Muzeum sexu najdete i na internetu

Naprosto nadšená je maminka Ralpha Whittingtona z amerického Marylandu, který se konečně vzdal své hanbaté zábavy a přestal sbírat cokoli, co souvisí s pornografií. Bylo už skoro načase, protože jí je 85 let a jemu 57, píše americký list New York Post.