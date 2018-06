Muzeum nejen o hamburgrech

Za desítky miliónů dolarů tam vzniklo Americké středisko pro potraviny, víno a umění, které je prvním a světově jedinečným muzeem zasvěceným výlučně lidské výživě ve všech jejích aspektech, od jejího odrazu v umění, přes výstavu genetickypozměněných "frankensteinovských" potravin až po kulinářské kurzy a přednášky o oregonských vínech nebo mexických sýrech. Nese název Copia podle starořímské bohyně hojnosti, ovšem v sálech naleznete i výstavy o hladomoru.O podobném muzeu, či středisku, nebo ještě přesněji vzdělávací instituci se uvažovalo delší dobu, ale teprve nyní si Američané uvědomili, že výživa není triviálním tématem a zaslouží si seriózní pozornost."Je to hození ručníku do ringu a současně prohlášení, že jídlo a pití jsou důležité věci a že Kalifornie je baštou tohoto aspektu naší kultury," uvedla šéfredaktorka časopisu Gourmet Ruth Reichlová, která psala recenze o restauracích pro Los Angeles Times a The New York Times.O tom, že jde o vážený záměr, svědčí i to, že do čela byla jmenována Peggy Loarová s třicetiletou zkušeností v řízení muzeí, z toho v posledních deseti letech v prestižním Wolfsonianově muzeu a výzkumném středisku. Když jí přišla v roce 1997 nabídka z Copie, myslela si, že jde o žert na adresu umění. Teprve později si přiznala, že dobré umění obvykle přitahuje dobré jídlo a víno."Lidé, kteří si umí užívat dobrého jídla a vína, nebo jsou nějak zapojeni do jeho materiální produkce a duchovního aspektu, jsou přitahováni také historií umění ..." prohlásila.Na příští sezóny Copia chystá výstavu 250 variací čajových konvic dvacátého století z Kammovy sbírky, fotografickou výstavu o přípravě kávy ve světě, přehlídku předmětů vyrobených z recyklovatelných materiálů a nakonec výstavu pojídatelných děl 25 umělců nazvanou "Zlatý zub".Přílišným nadšením nad muzeem však nehoří člen městské rady a vydavatel místního týdeníku Harry Martin. Tvrdí, že Napa je spíše chudé město s 40 procenty důchodců a s lidmi, kteří žijí z minimální mzdy.