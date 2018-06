Muzeum Beatles vystavuje Harrisonovu kytaru

13:20 , aktualizováno 13:20

První kytara legendárního beatla George Harrisona je vystavena v The Beatles Story museum v Liverpoolu. Muzeum tímto způsobem připomíná, že Harrison by se 24. února dožil šedesáti let. Akustická kytara, na níž třináctiletému Georgemu dala peníze matka Louise, stála 3,5 libry, ale dnes je oceněna na půl milionu liber.