Můžeme se těšit na rok baroka

EncyklopedieJak vypadal barokní květinový ples? A jak tržiště, pouť, kapucínské mše? Jak se asi žilo před třemi sty lety? To všechno bude možné vidět, případně si i vyzkoušet, za pár měsíců. Rok 2001 bude totiž v Čechách věnován baroku. I když hlavní výstava nazvaná Sláva barokní Čechie se koná v Praze, zkrátka nepřijdou ani kraje, jež jsou od hlavního města vzdáleny. "Baroko patří k nejvíce zastoupeným stylům u nás," říká Martina Šťastná z Národní galerie v Praze, která je organizátorem projektu. "Barokní kostely jsou rozesety po krajině. Skoro v každé vesnici najdete sochu Jana Nepomuckého, který patří k typickým světcům baroka, nebo boží muka, křížovou cestu. Ale stačí si vzít i obrázek Josefa Lady s českou krajinou. Určitě tam uvidíte nějakou kapličku, kříž na kopci, samozřejmě barokní." Naposledy se podobná výstava pod názvem Pražský barok konala v roce 1938. Od té doby bylo možné vidět jen díla jednotlivých tvůrců odděleně. A to i přesto, že celosvětově byl rokem baroka vyhlášen rok 1992. Napřesrok však bude od 27. dubna do 28. října v Obrazárně Pražského hradu, v klášteře svatého Jiří, ve Valdštejnské jízdárně a v paláci Kinských expozice, kde bude k vidění, jak se žilo v sedmnáctém a osmnáctém století na vesnici, ve městech, v palácích, chrámech nebo klášterech, ale i v exilu. Objeví se tu i připomínky toho, jak se lidé bavili, jak vypadalo tehdejší divadlo, slavnosti, korunovace. Projekt Sláva barokní Čechie nepředstaví jen umění a architekturu, ale budou představena tehdejší řemesla, společnost, spousta předmětů denní potřeby. Například Zdravotnické muzeum zapůjčí nástroj na vyjímání kulí z těla. Chybět nebudou ani koncerty a přednášky. Pražská informační služba nabídne vycházky po barokní Praze. Barokní stavby a památky však nejsou jen v Praze. Organizátoři proto požádali kolegy z památkových ústavů a muzeí v jednotlivých krajích, aby vytipovali objekty, které se také mohou zapojit. V e středních Čechách baroko připomene poutní cesta z Litovic do Hájku, která by se neměla od té dobové příliš lišit. Starokladrubský kůň je živoucím důkazem baroka. V této obci ve východních Čechách se chová už od 18. století a v příštím roce tady uspořádají několik dnů otevřených dveří. Koncerty a výstavy se připravují i na zámku Kuks, v Mnichově Hradišti, v Duchcově, Ploskovicích či Jezeří. Právě zámek v Jezeří patří k nejzdevastovanějším u nás. "Doufali jsme, že bychom v roce baroka mohli získat nějaké peníze na opravy. Jak se zdá, to se asi nepovede, proto se snažíme památkám pomoci alespoň tím, že do nich přivedeme návštěvníky," vysvětluje Martina Šťastná. Zároveň vyjde v tištěné podobě katalog, který se bude zabývat nejen výstavou, ale shrne všechny současné informace o baroku u nás. "Toto období je chápáno rozporuplně: na jedné straně jako doba temna, kdy se pálily knihy, na druhé straně období, kdy jsme dosáhli evropské úrovně. Tímto způsobem chceme také baroko návštěvníkům představit," říká Martina Šťastná.