Mužem roku 2010 se stal Jan Hájek, zvolili ho i čtenáři iDNES.cz

Jan Hájek byl ze všech finalistů nejstarší. Během finálového večera nebyl úplně v nejlepší formě. Nedávno totiž utrpěl nehodu na motorce.

"Není to úplně ideální stav. Obratle srostou až za tři měsíce, snad to tedy teprve bude v pořádku. Dnes večer jsem byl ale ještě navíc dost nastydlý, tak se mi to trochu sešlo. Do výkonu jsem dal všechno a taky se to odrazilo na zdravotním stavu, na konci mi bylo už hodně mizerně," přiznal vítěz.

Přesto se porotě složené ze známých osobností líbil nejvíc ze všech soutěžících, stejně jako čtenářům Revue iDNES.cz, kteří mu posílali své hlasy. Sám ale svému vítězství nevěřil.

"Všichni mě utvrzovali v tom, že vyhraju, ale já jsem realista, šance měli všichni a já tipoval úplně někoho jiného," řekl Hájek. Prozradil, že jeho favoritem byl Jan Pochobradský, který skončil druhý. "Má nevýhodu v tom, že je malý, jinak je to bezvadný kluk. Já jsem ale od začátku říkal, ať vyhraje ten nejlepší. A porota rozhodla," dodal český Muž roku 2010.

I když se teď může pyšnit titulem nejhezčího muže, modelingu se věnovat nehodlá. "Chtěl bych pracovat v zahraničí a díky mé znalosti jazyků tam budu směřovat," uvedl Hájek, který bude Českou republiku reprezentovat na soutěži Manhunt International na Taiwanu.

Druhý vítěz večera, dvacetiletý student a choreograf Adam Barabáš z Dubnice nad Váhom, který se stal historicky třetím Mužem roku Slovenské republiky, zase poletí na Mister International do Jakarty.