Může vás ještě něčím zaujmout vánoční obrazovka?

Stella Zázvorková, televizní, divadelní a filmová herečka:Samozřejmě mě televize zaujme především pohádkami. Stávám se totiž čím dál více dětinštější osobou. Rozdíly mezi televizními stanicemi ale nedělám. Vybírám si zásadně podle programu, jaký nabízejí a který mně vyhovuje a zajímá.Televizi letos vynechávám. Mám totiž doma tříměsíčního syna a ten je nad všechnu televizní show. Dělá komické obličeje a vůbec je všelijak zábavný. Takže to mám vyřešené. Ale kdybych se díval na televizi jako obvykle, tak si určitě zvolím pohádky. A také koledy. Dříve bývaly docela hezky televizně natočené, nevím, jestli je ještě v takové podobě ještě stále vysílají. Ale ty k vánoční obrazovce rozhodně patří. Alespoň pro mě.Já si myslím, že určitě ano. Mám spojené Vánoce s televizními pohádkami a zejména staré české pohádky mě asi nikdy neomrzí.Já se musím přiznat, že na televizi se dívám obvykle velmi málo, protože na to nemám čas. A pokud už k obrazovce usedám, pak mě nejspíš dokáže "vzrušit" pouze vzdělávací kanál MAX 1. A je jedno, zda jsou právě v plném proudu vánoční svátky, nebo ne. I když je pravda, že o Vánocích udělám výjimku, a podívám se třeba na pohádky, ale to pouze v tom případě, když mě požádá můj syn, že by se rád společně se mnou na něco takového v televizi díval.Televizi doma nemám. Moje žena mě občas vyžene kvůli filmům do kina, ale bez televize se obejdeme. Považuji ji za hrozného žrouta času, ze kterého se navíc člověk stejně nic uceleného nedozví. A myslím, že dětem víc prospěje četba knížek nežli zírání na obrazovku.