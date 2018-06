Muže se nikdo neptá: chcete mít rodinu?

* Mění se něco na mnohaleté praxi, že ženy vysokoškolačky mají tři čtvrtiny platu mužů, že dominují pouze ve školství, sociální sféře, zato v politice chybějí?Přibývá mladých vysokoškolaček a tady vidím určitou naději, že se situace změní. Nicméně v některých sférách trhu práce to zřejmě bude čím dál tím horší. V nedoceněných ženských povoláních však nelze hledat jen ekonomická vysvětlení, ale hluboké kořeny patriarchální výchovy, která ovlivňuje ženy od dětství. Směřuje je k povoláním, kde je nízká prestiž, nízké platy, směřuje je k tomu, aby chtěly méně a dosahovaly méně, aby si vybíraly s ohledem na to, že jednou chtějí mít rodinu. Takový tlak na muže v průběhu socializace vůbec činěn není.* Kde vidíte české vysokoškolačky na pracovním trhu: - blíž mužům - vysokoškolákům, nebo blíž ostatním ženám?Je to elitní skupina žen, která si obzvlášť zaslouží zájem společnosti - na jednu stranu totiž dominují ženskému sektoru a získaly si za to nevraživost ostatních žen, na druhou nemohou dosáhnout toho, co muži - jsou tedy z obou sektorů vytlačovány do své těžké, zvláštní role, ve které musí fungovat.* A jak tedy fungují?Jsou to štvanci, kromě nároků kladených na všechny ženy - rodina, domácnost - musí vysokoškolačky obstát v oboru a zvyšovat si kvalifikaci... Ale je úžasné, jak to zvládají.* Z vašeho výzkumu vyplývá, že ženy očekávají zlepšení, ale pomoc čekají ze strany mužů a státu, rozhodně ne třeba od feministických organizací.V moderní době je nesmysl na někoho se spoléhat. Ale nedůvěra ve feministické organizace mne překvapila - nedivila bych se u ženské populace obecně, ale u její elity? Ale i tyto ženy vnímají feministické perspektivy tak, jak je prezentují média a muži - bojovně, konkurenčně. Na Západě tyto organizace přitom dosáhly změn, o kterých se našim ženám ani nesní. Jdou do konkurence, jsou aktérkami změn - české ženy to ani nezkusily. Taková diskriminace jako tady - kvůli malým dětem například - není vůbec možná.* Fakt je, že v politice či ve »vysoké« ekonomice mnoho žen nenajdeme...Ano, v politice to už mnoho žen zkoušelo a narazilo, tam už víme, že to nejde. Politika je mužská záležitost a oni mezi sebe pustí tak jednu dvě ženy, aby se neřeklo, aby se tím zaštítili a zároveň brání vniknutí dalších. Tento mechanismus funguje stejně i ve vědě, v medicíně. Ale nejsilněji tam, kde jde o řízení, zkrátka o moc a vliv...* V čem se projevuje diskriminace žen nejvíce?Ženy i muži souhlasí s tím, že mateřství je nejdůležitější příčinou horšího postavení v zaměstnání. Ale pokud se část žen rozhodne že děti mít nebude, nebo je mít nemůže, tak se na ně stejně uplatňuje. Muže se nikdo neptá - máte rodinu? Chcete mít dítě? Ženy se ptá někdo pořád a nemají možnost dokázat, že to chtějí jinak. Je to jako batoh, který pořád někdo vidí na jejich zádech, i když ve skutečnosti neexistuje.* Co tedy mají ženy dělat, chtějí-li tam, kam je muži nepouštějí?Už přibývají »nové« ženy, které to vyřešily, a já nemám důvod pochybovat, že to zvládají - Petra Buzková, Anastázie Kudrnová, Dagmar Pecková a mnoho neznámých. Jsem jim vděčná, že ukazují ostatním i jiný než ten zažitý model. A i když to samozřejmě není cesta pro všechny, povzbudí alespoň sebevědomí jiným. Ukazují: Je to možné!