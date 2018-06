Při svém výzkumu se dotazovala žen a mužů, kdy a proč naposledy plakali. Každý desátý muž odpověděl, že když mu naposledy skanuly po tváři slzy, bylo to štěstím. U drtivévětšiny z nich - plných 90 procent - to bylo právě díky fotbalu. Naproti tomu jen jedna z padesáti žen uvedla, že když naposledy plakala, bylo to štěstím. Ženy většinou pláčou po hádce nebo když mají pocit, že na něco nestačí. To však muže k slzám nedohání.Nejčastější příčinou pláče u obou pohlaví je zármutek nebo ukončení vztahu. U žen je pravděpodobnější, že přestanou plakat, jestliže je někdo konejší.