Muž v show Big Brother útočil nožem

Zatímco takto obhájil svůj nepřístojný čin, hned se jal slova a začal se rozčilovat: "Nevím, jaké jiné hrůznosti jste ochotni sledovat a opravdu netuším, co to máte na nose za brýle, přes které se díváte." Justin tím myslel všechny diváky sledující show Big brother, kteří byli svědky jeho činu.



Podle zdrojů sledujících pečlivě celý průběh projektu Big Brother se Justin a jeho kolegyně Krista Stegallová zrovna chystali k milostné scéně plné polibků. Bylo to časně ráno a Krista se místo lásky a něhy dočkala nože na krku, který náhle Justin vytasil a přiložil ke krku bezbranné dívce a ironicky dodal: "Počkej moment, kotě, za chvíli Ti rozpářu krček. Zbláznila by ses, kdybych Tě zabil?"



Moderátorka Chenová se Justina zeptala, zda mu není líto lidí, které vyděsil, ale on s klidnou tváří odpověděl, že v žádném případě. "Když někdo může sledovat představení, jakým je Big Brother, tak proč se pozastavuje nad mým činem?," nechápavě Justin Sebik okomentoval svůj prohřešek.



Původně stanice CBS, která pravidelně vysílá nové záznamy Big Brother, odmítla incident s nožem uvést, ale později jej uveřejnila na svých webových stránkách jako důkaz a podklad k Sebikově odstranění z projektu.