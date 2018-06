Muž Swankové skončil na psychiatrii

Zatímco se Chadu Loweovi, který je rovněž hercem, nepodařilo vystoupat do příslušných výšin filmového nebe, jeho žena Hillary sklízí jednu poctu za druhou.

Přízeň diváků i kritiků si vysloužila už svým debutem ve vedlejší úloze středoškolačky Kimberley v hororové komedii Buffy - zabíječka upírů, její popularitu značně posílily i party v seriálech Leaving L. A. či Beverly Hills 90210. Prvního Oscara se dočkala za ztvárnění delikventní venkovské dívky Teeny Brandonové v psychologickém dramatu Kluci nepláčou.

Těmito i dalšími rolemi si třicetiletá Hillary Swanková vydobyla v Hollywoodu téměř neotřesitelnou pozici. Zato s manželstvím, které uzavřela před osmi lety, to jde od deseti k pěti.

Lowe touží po rodině

Jak informuje list News of the World, Chad Lowe propadá beznaději a depresím, kvůli nimž musel vyhledat pomoc psychiatra. Navíc, jak prozradil jeden z blízkých přátel herecké dvojice, touží po rodině, což Hillary stále odmítá s poukazem na dobře nasměrovanou profesionální dráhu, již by zatím nechtěla přerušit kvůli případnému těhotenství. Na druhé straně se ovšem bojí rozpadu partnerského svazku.

"Žijeme spolu už dvanáct let. Nedovedu ovšem pochopit, proč si lidé myslí, že v dlouhodobějším vztahu musí vše bezchybně fungovat a v podstatě jít samo sebou. Považuji za obrovské štěstí, že jsem se potkali. Ale udržení smysluplného soužití přece vyžaduje spoustu práce," řekla před nedávnem novinářům.

A proto je Hillary Swanková připravena udělat téměř cokoli, aby svého o osm let staršího manžela neztratila. Ovšem s výjimkou rezignace na tvůrčí práci.