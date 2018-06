Muž se při sexu udusil zubní plombou

Poněkud nešťastně skončilo sexuální dovádění pro manželský pár z rumunského města Tiritu. Právě v tom nejlepším se muž zadusil vlastní zubní plombou. Devětačtyřicetiletý Marian Chiper tak svůj život předčasně zakončil způsobem, kterým by si přála zemřít většina mužů - při vášnivém sexu. Jak uvádějí rumunské zdroje, starší muž doplatil především na to, že v jeho domě nebyl zaveden elektrický proud a nebylo tudíž vidět, co se s ním v onen osudný okamžik děje.