"Od té doby pacient trpí impotencí, protože dlouhodobá erekce způsobila poškození tkáně a trvalé zhoršení sexuální funkce," řekl urolog.Chia Sing Joo poznamenal, že není známo, že by Viagra měla takové účinky, ale že je pravděpodobné, že pacientovy potíže způsobila nějaká droga. "Řekl mi, že to byla Viagra, ale já nevím, co to bylo," podotkl.Viagra se v Singapuru zákonně prodává teprve od úterka. Některé nemocnice zřídily zvláštní oddělení, která jim mají pomoci vypořádat se s návalem zájemců o tento lék. Zdravotnické úřady lékařům nařídily, aby pacientům nepředepisovali více než 12 tablet měsíčně.