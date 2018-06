Muž se dvěma penisy vydal knihu o svém životě, má partnera a partnerku

Difalický muž se proslavil loni v lednu, když na Nový rok 2014 vyvěsil na internetu fotku svých dvou penisů. Pak na sociální síti Reddit odpovídal zvědavcům na tisíce otázek, které se týkaly toho, jak se s dvěma pohlavními údy funguje, souloží a zda jsou oba rovnocenné při sexu. To ho inspirovalo k vydání knihy, v níž vše o životě s dvěma penisy shrnuje.

Bisexuální muž, který prý žije s ženami i muži, se odmítá ale ukázat od hlavy až k patě. Jak tedy Američan vypadá, tuší jen jeho nejbližší.

„Nejlépe a nejsnáze to lze vysvětit takto: pokud by Superman světu řekl, že je Clark Kent, nikdy by mu už nedali pokoj. Kdybych vyšel na veřejnost před kameru, od té chvíle bych byl jen ten muž s dvěma pyji, nikoli já,“ vysvětlil v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

Oba jeho penisy se mohou individuálně ztopořit a každým lze dosáhnout orgasmu. Oběma močí a oba jsou také schopny ejakulovat. Jeho „výbava“ ho předurčila v mládí k sexuálním experimentům. Prožil tak řadu orgií. Dvěma pyji může uspokojit dvě osoby najednou a také jednu osobu ve dvou otvorech najednou. Dnes žije ve věrném vztahu – s mužem a ženou ve třech.

„S takovým obrovským množstvím negativity ve světě je úžasné, když můžete přinést na stůl něco pozitivního,“ věří muž, jenž vystupuje pod pseudonymem Diphallic Dude (Difalický chlap).