Muž s první transplantovanou rukou chce amputaci

9:37 , aktualizováno 9:37

Novozélanďan Clint Hallam, který podstoupil jako první osoba na světě transplantaci ruky, chce, aby mu lékaři transplantát odstranili, protože se necítí tak dobře, jak očekával. "Nejsem s tím (rukou) duševně spojen. Uvědomuji si, že to vůbec není moje ruka. Mám-li s ní žít do konce života, raději budu bez ruky," řekl. Hallam (50) si odpykával dvouletý trest, ale při nehodě s pilou si v roce 1984 uřízl ruku. Po úraze mu lékaři ruku přišili zpět, ale ta zůstala bez citu a nemohl s ní hýbat. O pět let později se sám rozhodl pro amputaci.