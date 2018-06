Muž s největším penisem se odhalil

Falcon spal se stovkami žen i mužů, než přišel na to, že z něj penis dělá jen sexuální hračku a nikoliv milence. Jonah se proto již dávno vzdal náhodného sexu a nyní si hledá pevný vztah.

„Když jsem potkal nějakého člověka, bylo pro něj těžké dívat se mi do očí, všichni jen hleděli na mé kalhoty. Začal to být opravdu problém. Když jsem byl mladší, oblékal jsem si upnuté kalhoty a každou noc jsem spal s někým jiným, pak ale přišlo vyhoření a rozčarování,“ uvedl pro britský list The Sun pětatřicetiletý začínající herec a spisovatel, jehož poslední vztah skončil v roce 1996. Nyní hledá přítelkyni, která ho nebude považovat jen za monstrózní show.

Průměrný mužský penis má míry zhruba patnáct až šestnáct centimetrů, zatímco Jonah se může chlubit penisem o dvacet centimetrů delším. Televizní diváci se mohli jeho mužsvím pokochat ve středu 1. února večer, kdy se odhalil v dokumentu britské televize Chnnel 4. - snímek najdete ve fotogalerii ZDE

„Vždycky jsem přitahoval více muže než ženy. Nikdy jsem nešel z klubu domů sám. Spal jsem s celebritami, muži, ženami, ale nebudu jmenovat,“ vzpomíná Jonah, který přišel o panictví v deseti letech s osmnáctiletou dívkou.

Jonaha nikdy nepřestalo trápit pomyšlení na to, jaký by asi byl jeho život bez obřího penisu. „Často jsem přemýšlel, jaké by to bylo, kdybych se narodil s normální velikostí. Asi bych teď byl vyrovnanější,“ postěžoval si Falcon.

