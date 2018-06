VIDEO: Mužem roku je student z Brna, krásu mu nejvíc chválí máma

„Je to něco neuvěřitelného, nečekal jsem to. Byla velká konkurenci, všichni byli fajn, takže to své vítězství ještě pořádně nechápu,“ řekl na kameru iDNES.cz bezprostředně po vyhlášení vítězů Tomáš Dumbrovský, který se brzy podívá i na soutěž Mr. International.

K soutěži se dostal díky modelingu, kterému se věnuje krátce. „Jedenáct let jsem hrál profesionálně hokej, přišlo zranění a musel jsem zvážit, co dál. Vybral jsem si modeling. Dělám ho zatím půl roku a moc mě to baví. Ale rozhodně chci dál studovat, přesněji studovat právnickou fakultu. Jednou bych rád skončil u práva,“ dodal.

A od koho nejčastěji slyší, že je krásný? „Od mámy, ta to říká nejčastěji. A tátovi mé aktivity taky nevadí, je rád, že mě to baví.“

Druhým nejkrásnějším mužem Česka je student Jan Pippinger (24) z Teplic, jenž bude naše barvy hájit na mezinárodní soutěži Mr. Universe. Třetí místo patří projektovému manažerovi ze Zlína Jakubovi Šmiřákovi (27).

„Tomáš je velký sympaťák, jsem spokojená s tím, jak to dopadlo. Mně se líbí, stejně jako ostatní vítězové. Myslím, že jsme je vybrali dobře,“ uvedla jedna z porotkyň, moderátorka Sandra Parmová, která se tentokrát obešla bez partnera a kolegy z Primy Michala Janotky.

„Určitě jsem si to užila, na kluky jsem se dívala, mají moc krásné figury, ale moc dobře si uvědomuji, co mám doma. Michal je úžasný a kdyby byl mezi finalisty, myslím, že by jim mohl směle konkurovat,“ vzkázala mu na dálku.

„Hodně se mi líbily volné disciplíny, protože si myslím, že spojení s lidmi ze showbyznysu jednak něco dalo klukům, jednak jsme se líp poznali a pak to určitě bylo zajímavé i pro diváky,“ shrnula pak další porotkyně Daniela Šinkorová.

V pořadí patnáctého vítěze Muže roku korunoval nejkrásnější muž planety, Mr. International José Parades z Venezuely. Kolegovi poradil, co je pro něj nyní nejdůležitější. „Teď začíná ta největší zodpovědnost, protože vítězství Muže roku není jen tak. Vítěz musí na sobě dál pracovat a musí být ve všech směrech pečlivý a důsledný.“

Letošních dvanáct finalistů Muže roku vzešlo z castingů, do nichž se přihlásilo 977 uchazečů. Součástí finálového večera byly nejrůznější disciplíny, jako je představení, otázka od poroty, promenáda ve spodním prádle a volná disciplína. Celým večerem provázely Eva Decastelo a Tereza Zimová.

