Muž roku: Nejsem se sebou spokojený

Nepřitažlivější, nejcharismatičtější a nejvtipnější. Takový je podle poroty složené ze 66 osobností českého šoubyznysu Muž roku 2003 Milan Souček. Dvaadvacetiletý student ekonomie na České zemědělské univerzitě v Praze zvítězil v konkurenci dalších jedenácti finalistů čtvrtého ročníku prestižní soutěže, která vrcholila v pátek v Městském divadle v Náchodě.



"Ve skrytu duše jsem doufal ve vítězství, ale takový úspěch jsem nečekal. Jsem z výhry šťastný, ale nejdůležitější je pro mě udělat během září bakalářské zkoušky," řekl vítěz, mezi jehož zájmy patří cestování, tanec a hudba.

Rozhodnutí poroty, v níž zasedly například herečky Markéta Hrubešová, Světlana Nálepková, zpěvák Jan Kalousek nebo spisovatelka Barbara Nesvadbová, bylo takřka jednomyslné. Muž se startovním číslem 1 bodoval ve všech kategoriích.

"Pan Souček zaujal nejen svojí hezkou figurou, ale i velmi příjemným vystupováním," uvedla po slavnostním zakončení Nesvadbová.

Do soutěže se přihlásilo téměř tisíc mužů, ze kterých porota vybrala finálovou dvanáctku. "Letos jsme registrovali uchazeče především z řad studentů, barmanů či dokonce gigollů," vystvětlil organizátor přehlídky David Novotný.



Vybraní mladíci se během sobotního večera představili náchodskému publiku v několika disciplínách, například při předvedení módní kolekce, rozhovoru s moderátorem či promenádě ve spodním prádle.



"Nejhorší bylo pro mě bylo to spodní prádlo, to jsem měl opravdu trému," dodal Souček, jenž získal nejvíce hlasů i v této, závěrečné discíplíně. "To jsem opravdu nečekal. Ostatní kluci na tom byli s postavou přeci jenom líp."

Nebýt přitom několika Součkových spolužeček, Mužem roku 2003 by se určitě stal někdo jiný. Dívky ho totiž do soutěže přihlásily bez jeho vědomí.



"Naše škola pořádala Miss Agro, já jsem se tam byl podívat a před kamarádkami jsem říkal proč se do klání nepřihlásily. Nakonec mi to takto vrátily," řekl s úsměvem na tváři sympatický Pražák.

Pro úspěch však musel vítěz leccos obětovat. "Z jídelníčku jsem musel vypustit koláče a sladkosti a zvýšit počet návštěv fitness center," řekl nejpřitažlivější muž, který by ale raději místo hodin strávených v posilovně dal přednost lyžařskému tréninku v Savojských Alpách. Odměnou za odříkání mu kromě titulu Muž roku byl motorový skútr, zahraniční zájezd a celá řada dalších cen.

Mezi přítomnými divačkami, které sledovaly promenádu finalistů v plavkách, vyvolala velký rozruch informace o tom, že "nej" muž roku není v současné době zadaný. "Přítelkyni opravdu nemám. Možná nějaká bude," zauvažoval Souček o tom, zda mu cena pomůže najít dívku jeho snů.



"Věřím, že mě však vítězství v soutěži příliš nezmění. Chci zůstat takový jaký jsem," dodal atraktivní model s napomádovaným účesem.

Volba muže roku byla součástí charitativní akce nazvané Den dobrých skutků, jejíž výtežek 161 tisíc korun poputoval na konto Stacionáře Cesta v Náchodě, Ústavu sociální péče v České Skalici a Dětského domova v Sedloňově.