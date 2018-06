Muž roku Gardavský v Brazílii neprorazil, našel tu ale lásku

"Přiznám se, že jsem čekal mnohem víc. Pobyt v Brazílii byl sice hodně zajímavý, absolvoval jsem různá natáčení i focení, ale Sao Paulo je hodně drahé město, a aby si člověk udržel nějaký standard, musí utrácet," řekl iDNES.cz Martin Gardavský, který o velkých výdělcích rozhodně nemůže mluvit. "Řekněme, že jsem lehce skončil v plusu," dodal se smíchem.

Profesionálnímu modelovi budiž útěchou, že ze země, která ho v posledních měsících prověřovala, pochází i jeho přítelkyně, Brazilka Denise, s níž žije v Praze. "Poznali jsme se krátce po soutěži. Přítelkyně mi samozřejmě hodně pomáhala i v Brazílii. Měsíc jsem dokonce bydlel i v jejím rodinném domě. Bylo to sice od Sao Paula o něco dál, ale o to úchvatnější zážitky jsem prožíval. Kdy se člověku poštěstí, aby z okna viděl opice."

Gardavský se nyní pokusí navázat kontakty opět v Česku, další cestu do exotické země ale nevylučuje. "Určitě se tam vrátím. Možná za půl roku nebo za rok. Myslím si, že kdybych na místě setrval o něco déle, úspěch by se dostavil. Uvidíme, jak se to ještě vyvine," dodal.

Stále úřadující Muž roku se na stejné soutěži objeví i letos, tentokrát ovšem v roli porotce.