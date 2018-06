Muž roku Hájek se rozešel s přítelkyní. Může za to práce

"Nějakou dobu už spolu nejsme. Dohodli jsme se, že bude lepší vztah ukončit. Kdyby to fungovalo tak, jak si představujeme, asi bychom spolu byli. Ale tohle bylo momentálně nejlepší řešení. Nikdo třetí v tom nebyl," řekl iDNES.cz Jan Hájek.

Muž roku 2010 Hájek se sice příležitostně věnuje modelingu, ale jeho prací na plný úvazek je profese projektového manažera, kterou vykonává na Slovensku. A jelikož je práce spojená s častým cestováním, na opečovávání vztahu už moc času nezbylo.

Jan Hájek s bývalou partnerkou Dominikou

"Sídlo firmy máme sice v Bratislavě, ale každou chvíli jsem někde na cestách. Zítra například jedu do Bruselu, nedávno jsem se vrátil z Lucemburku a co nevidět poletím i do Tallinnu. Je toho dost. I to je důvod, proč jsem teď single. Přednost má práce," dodal Hájek.