Muž roku Jan Hájek je ozdobou přehlídek, vystavuje hlavně svaly

"Práce je teď hodně a jsem za to velmi rád," říká Hájek. Občas jí prý sotva stíhá, zvlášť, když má přejet v jeden večer třeba z Brna do Prahy a zpět, jako tomu bylo o víkendu. "Přiznám se, že za tak krátký čas jsem trasu Brno - Praha ještě nedal. Rychlou jízdu mám rád, ale tohle bylo už trošku o strach, jel jsem to hodně pod obvyklé dvě hodiny," přiznal letošní Muž roku.

Do Prahy spěchal z brněnské módní show, která se konala v podvečer na slavnostní otevření nového pražského Music clubu Jokers. Na módní přehlídku, která byla součástí programu, dorazil jen pár minut před jejím začátkem.

Pak pokračoval ještě do dalšího klubu, kam byl pozván jako host a druhý den opět spěchal do Brna, kde ho čekalo další předvádění. Profesionálním modelem se podle svých slov nestane. "Stále zůstávám u své hlavní profese a to je projektový manažer," doplňuje.

Jan Hájek se stal Mužem roku 2010 během slavnostního finále v Náchodě. Zajímavostí je, že byl ze všech finalistů nejstarší. Od začátku navíc patřil k favoritům, i když nebyl úplně v nejlepší formě - těsně před finále utrpěl nehodu na motorce, při níž si zranil páteř.

Finalista Muže roku 2010 Jan Hájek Muži roku Česka a Slovenska Jan Hájek a Adam Barabáš

"Není to úplně ideální stav. Obratle srostou až za tři měsíce, snad to tedy teprve bude v pořádku. Dnes večer jsem byl ale ještě navíc dost nastydlý, tak se mi to trochu sešlo. Do výkonu jsem dal všechno a taky se to odrazilo na zdravotním stavu, na konci mi bylo už hodně mizerně," přiznal tehdy Hájek, kterému v doprovodné anketě vyjádřili sympatie i čtenáři Revue iDNES.cz. Rovněž ho zvolili nej Mužem roku (viz. článek o výsledcích soutěže Muž roku 2010).