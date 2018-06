Muž roku Hájek se svlékne před kamerou, krásné ženy ale naopak rád obléká

Muže roku 2010 styling baví, ale není to něco, čemu by se nějak víc věnoval. Prý jen víc sleduje, co lidé kolem nosí. I když má, podle něj, zejména většina mužů v tomhle ohledu velké rezervy, nikdy by nechtěl někoho poučovat, co by kdo měl nebo neměl pro lepší vzhled udělat.

"Člověk tak nějak cítí, když někdo opravdu stojí o spontánní radu nebo pomoc, a to nejen v případě stylingu," řekl pro iDNES.cz Hájek.

Modela potěšilo, že si jej Adéla vybrala, aby jí pomohl s výběrem letních outfitů. Vybrali jednoduché, pohodlné a atraktivní oblečení.



"Proběhli jsme spolu pár obchodů a první outfit byl inspirovaný podle Kate Moss, druhý outfit je takový sport-punk a ten třetí je vyloženě letní inspirací. Snad bude hezké počasí, aby byla příležitost je ukázat ještě letos," prozradil Hájek.

Muž roku je jako zákazník náročný. Sleduje módu, byť ne nějak přehnaně, a nechává se inspirovat svým vlastním citem. Není sice fanatik do nakupování, ale miluje zajímavé kousky oblečení.



"Sortiment obchodů je velmi široký, proto není v podstatě nereálné si s předstihem v myšlenkách namalovat něco konkrétního a spíš se pak jen tak koukám, čím by mě kde mohli překvapit. Je to podobné, jako kdyby architekt připravoval projekt místa, na kterém nikdy předtím nebyl. Ani on totiž nemůže vědět, co přesně na místě samém uvidí," řekl model.

I když na pravidelné sledování programů o módě nemá Honza čas, přehlídku Victoria´s Secret Fashion Show si nikdy ujít nenechá. Také on se předvede v spodním prádle, ale samozřejmě pánském. Už v srpnu bude natáčet reklamu, což mu před pár dny potvrdil jeden z klientů.