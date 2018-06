Muž roku Hájek je zamilovaný, přítelkyně do něj šťouchla na Facebooku

"To ani nemůžu říct, kde jsme se seznámili," červenal se Jan Hájek poté, co nový vztah pro iDNES.cz odtajnil. "Seznámili jsme se na Facebooku, který v tomto směru úplně odsuzuju. Jsem napojený na skupinu jedné modelingové agentury na Slovensku. Ona paradoxně není ani modelka, jen fanoušek této stránky. A díky šílenému nástroji Šťouchnutí do mě takříkajíc ryla. Objevil jsem ji při selekci mezi padesátkou šťouchajících," líčí Muž roku Hájek.

Jeho nová láska se jmenuje Dominika, pochází ze slovenského Trenčína a momentálně prožívají období poznávání se. Jan si novou známost nemůže vynachválit. "Je to fajn. Sice jsme si psali už dřív, pak jsme ale měli měsíc pauzu a teď jsme asi tři měsíce v kontaktu. Jednou jsem pak sedl na motorku, jel do Trenčína a bylo to," směje se projektový manažer a model v jedné osobě.

Jan Hájek se objevil ve společnosti v rámci představování nových finalistů soutěže Muž roku, které proběhlo v rušné Dušní ulici v centru Prahy. Na zkoumání nových objevů z Česka a Slovenska sice neměl moc času, ale tvrdí, že pár kvalitních by se dalo vybrat.

"Měl jsem na analýzu málo času a myslím si, když se na to dívám, z každé poloviny se řádově dají vybrat dva kluci, kteří vypadají dobře. Takže je to otevřené, není tam jednoznačný favorit," upřesnil Hájek.

Nový Muž roku České a Slovenské republiky bude zvolen 26. srpna v Náchodě. O vítězi mimo jiných rozhodnou Lejla Abbasová, Jana Šulcová, Jana Švandová či Jana Bobošíková.