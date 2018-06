Muž roku Robert Anderle: Sex až po svatbě mi přijde divný

"Křesťan nejsem a sex až po svatbě? To je pro mě docela divný," napsal Robert Anderle, který si porotu získal také poněkud netradičním tancem.

"Často jsme s kámošema jezdili na akce, kde se lidi většinou ovívali vějíři. To nás dovedlo na nápad a trošku jsme to vylepšili," řekl Muž roku, který pracuje ve výrobě rozvaděčů. Svoji práci nechce opustit, ale modelingem by se rád pár let živil.

Vztahy mezi soutěžícími byly podle Roberta v pohodě a o žádných intrikách se nedá mluvit. Do soutěže se mu moc nechtělo a sám se nepřihlásil. Na stěhování do Prahy zatím nepomýšlí.

"Litovel podle mě není taková díra, já radši klidnější město než velkoměsto," prohlásil Muž roku, který miluje manuální práci, sám si pere, prý si dokáže také něco zašít a baví ho vaření.

"Moje nejoblíbenější jídlo je treska na grilu, jen tak s chlebem," dodal Robert, který titul zatím oslavit nestihl, protože hned po finále zalehl s horečkou.

