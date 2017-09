V hlavě jsem měl úplně prázdno, řekl po vítězství Muž roku Hložek

„Šel jsem do soutěže s tím, že si to užiju. Až při vyhlášení mě popadla nervozita a opravdu se mi třásla kolena a bušilo srdce. Kdyby se mě v tu chvíli někdo na něco zeptal, nevěděl bych nic. V hlavě jsem měl úplně prázdno. A když mi potom k úspěchu přála máma s tátou, měl jsem docela knedlík v krku,“ popisoval své pocity novopečený Muž roku 2017.

Na finále, kde osobní trenér porazil dalších 11 soutěžících, ho přišli podpořit maminka Alena i táta Stanislav.

„Je to úspěch. Když jsem Matyáše viděl na mole, moc mu to slušelo. Byl jsem na něj hodně pyšný. Ještě teď to rozdýchávám,“ prohlásil zpěvák krátce po vítězství svého syna.

„Maty byl odmalička veden k tomu, aby dělal všechno, protože ten osud si ho potom někam zařadí. Takže chodil do gymnastiky, tancoval, hrál hokej, fotbal, hrál na piano... . Manželka ho vždycky krásně oblékla, že byl jako z cukru, a když jsme šli v centru, tak si ho Japonci fotili, byl prostě odmalička moc hezký a měl vždy pěkný úsměv a oči,“ prozradil pyšný tatínek v Show Jana Krause.



Přestože Matyáš uspěl v soutěži a je úspěšný i v pracovním životě, v lásce se mu moc nedaří. Na finále v Náchodě ještě byla jeho přítelkyně Kateřina (25), s níž fitness trenér chodil několik měsíců. Blondýnka je sestrou České Miss 2007 Lucie Hadašové (31), které je také podobná. Pár dní po vítězství v soutěži se však Matyáš s Kateřinou rozešli.

Syn zpěváka Standy Hložka poletí reprezentovat Českou republiku na soutěž Mister International. Muži z dalších míst budou Česko v cizině reprezentovat na soutěžích Mister Global, Mister Universe či Manhunt International.