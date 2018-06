Přirozenost, svaly a hezké oči. Finalisté Muže roku prozradili trumfy

"Budu asi sázet na přirozenost, na to, jaký jsem," řekl na kameru iDNES.cz student Matěj Quitt (24) z Brušperku.

"Asi dobrá nálada, pozitivní přístup," prozradil ochrankář Michal Hamák (26) z Brna, který se ještě před finále chce zlepšit v angličtině.

"Chtěl bych být prostě sám sebou," dodal fitness trenér z Brna Lukáš Dostál (23) s tím, že kromě jazyků plánuje zapracovat na své postavě.

Stejné plány má další finalista, student Petr Hidvéghy (21) z Hradce Králové, který prozradil také svou tajnou zbraň: "Prý mám hezké oči."

"Asi budu sázet na to, že jsem jiný než ostatní. Jelikož nejsem přímo z Česka, jsem mixovaný, tak si myslím, že to je moje charizma trošičku," prohlásil barman Jakub Kedadra (23) z Brna s tím, že řeší svou váhu. "Vyrýsovaný jsem, ale chtěl bych spíš přibrat na váze."

"Nejdůležitější je asi opravdu zůstat sám sebou. Aby se člověk nehrál na někoho, kdo není," doplnil produkční z Prahy Michael Marek (23).

"Myslím si, že se snadno nevzdávám," prozradil své kvality supervizor Marek Kliměš (23) z Brna. A proč se vlastně do soutěže přihlásil? "Někdo mi to doporučil, že bych to měl zkusit. Bylo to víc faktorů."

Student Jan Pipinger (21) z Teplic chce víc chodit do posilovny a jeho soupeř z Brna Tomáš Dumbrovský (24) plánuje před srpnovým finále na sobě zapracovat také. "Asi rétoriku, vystupování a ještě musím potrénovat volnou disciplínu," dodal.

Z téměř tisícovky přihlášených mužů se vybralo 120 finalistů a z nich vzešla letošní finálová dvanáctka.

"Mně se zamlouvají hodně, protože jsou pestří a zároveň ani ne," prohlásila zpěvačka a porotkyně soutěže Markéta Konvičková.

"Povedli se určitě. Vím, že pořadatel David ošklivé kluky nevybírá," prozradil stylista a porotce Kája Pavlíček.

"Já se těším, že budu letos u toho. Nikdy předtím se mi to nepodařilo, vždycky jsem nemohla nebo se prostě něco stalo, tak teď se moc těším," řekla další členka poroty Kateřina Kornová.

"Já bych chtěl, aby to nebyla jenom soutěž o tom, že ten kluk je jenom věšák na obleky. Ale aby měl charizma, byl to člověk, který bude pomáhat dobré věci, a tedy dělat i charitativní akce," prozradil pořadatel soutěže David Novotný. "Pořád mě to moc baví. Každý ročník je jiný a opravdu mě to naplňuje. Navíc výtěžek pokaždé putuje na charitativní účely a letos to bude bývalému vítězi Martinovi Zachovi, který je na vozíčku."

Který finalista Muže roku 2014 se vám líbí? celkem hlasů: 1978