Vítězové Muže roku: jeden má doma modelku, druhý manželku

Český Muž roku Robert Anderle se k profesionální práci modela dostal náhodou. Coby student hledal brigádu a zřejmě i na radu partnerky, která se již modelingem živila, oslovil moravskou agenturu hledající nové krasavce.

"To bylo jednoho úterního večera, kdy jsem zrovna hledal nějakou brigádu. Našel jsem naši olomouckou agenturu, a tak jsem to zkusil," líčí čtyřiadvacetiletý Anderle.

Zpočátku si prý musel novou práci obhájit i před příbuznými. "Někteří si samozřejmě dělali srandu, ale někteří mě podpořili. První úspěch přišel poté, co mě ředitel mé agentury přihlásil do Muže Moravy. Tuhle soutěž jsem vyhrál, takže jsem pak automaticky mohl postoupit do Muže roku," doplňuje rodák z Litovle.

Na finále v Náchodě mu držela palce i partnerka Sandra Minářová, s níž randí už dva roky. "Měla jsem nervy a tu konečnou radost jsem s ním sdílela, je to hezký pocit," uvedla příležitostná modelka.

Robert je podle ní sympaťák i gentleman v jedné osobě. "Chová se ke mně hezky. Výstřední není, ale tichý taky ne, něco napůl, což mi vyhovuje," smála se jednadvacetiletá Sandra.

Finále soutěže Muž roku 2012 - Druhý nejkrásnější muž ČR Adam Klavík, český vítěz Robert Anderle a slovenský Muž roku SR Karol Partika

To slovenský Muž roku Karol Partika je v rodinných záležitostech ještě zkušenější. Je ženatý už čtyři roky, přičemž s manželkou slaví už sedmileté výročí seznámení. "Jsme spolu už delší dobu, dokonce spolu vychováváme dítě. Je sice manželčino z prvního manželství, ale miluju ho, jako kdyby bylo moje vlastní," uvádí devětadvacetiletý Partika, který prý u jednoho potomka nezůstane.

Muž roku je pro nejkrásnějšího Slováka příležitostí, jak přinést do pracovního života něco nového. Jako zaměstnanec kovohutě doufá, že se v modelingu uchytí.

Finále soutěže Muž roku 2012 - Vítěz Robert Anderle během své volné disciplíny předvedl vějířové kreace Finále soutěže Muž roku 2012 - Slovenský Muž roku 2012 Karol Partika

"S modelingem nemám žádné zkušenosti, ale až přijde jakákoliv nabídka, určitě ji rád přijmu. Tohle vítězství beru jako vyústění toho, co jsem do toho dal a obětoval. Jsem rád, že to vyšlo. Nečekal jsem to, ale jsem šťastný," dodal.

Muž roku se letos volil v Náchodě už potřinácté. Moderátorkami večera se staly Eva Decastelo a modelka Tereza Zimová. V sedmdesáti členné porotě z řad novinářů, sponzorů a politiků nechyběly Jana Bobošíková, Eva Jurinová, Michaela Dolinová či Marcela Březinová.