Muž roku Gardavský chce být herec, zatím ho ale znáte jen z reklam

Martin Gardavský od vítězství v soutěži trochu pohubl, ve světovém modelingu je to ale spíš výhoda. Dostává zakázky z celého světa.

Stěhovat se ale nechce. Praha zůstává jeho základnou a v Česku chce zůstat i kvůli kariéře. Gardavský by totiž rád byl herec. Zatím si to zkusil v pár reklamách, ale jak sám říká, bude to ještě chvíli trvat.

"Už jsem měl pár castingů, ale musím říct, že musím ještě studovat hodně, abych se někam dostal," říká model.

Přihlásil se na herecký kurz a bere i soukromé lekce. "Mám člověka, který hraje ve filmech a seriálech, tak od toho beru nějaké kurzy, ale jinak se snažím sám trénovat," prozradil.

Modeling a herectví má podle něj k sobě hodně blízko, takže by to rád spojil dohromady. Podle toho se dá tušit, že na divadelní prkna se Martin pouštět nebude a spíš by mohl uspět v nějakém seriálu, kde už řada modelek a modelů úspěšně hraje.