Nemám rád posilovny, říká urostlý Muž roku 2010 Jan Hájek

"Diety nedržím, mám velmi dobrý genetický základ a jím to, na co mám chuť. Nijak se neomezuji a někdy se mi stane, že se probudím v noci hladový a jdu sníst kus čokolády nebo si dám pár lžic granka," popisuje Muž roku, který nedávno fotil sérii snímků pro pánský magazín a v nejbližší době pojede fotit do Vídně.

"Je pravda, že jsem dostal zajímavé nabídky a fotil jsem krátce po sobě hned pro dva pánské tituly. Byla to velmi zajímavá práce, atraktivní módní speciály. Při tom jednom jsem byl do půl těla nahý," řekl Hájek a dodal, že nepatří k typům, kteří před focením dělají kliky a sklapovačky kvůli vyrýsovaným svalům.

"Neklikuji a obecně posilovny nemám rád. Zvedání železa je pro mě velkým utrpením, žádným relaxem. Sportem jsou pro mě kolečkové brusle, squash a velmi rád se jedu projet na kole do přírody.“

Hájek i po úspěchu v soutěži Muž roku spolupracuje se svou mateřskou modelingovou agenturou, které vděčí za zajímavé příležitosti v zahraničí. Jak se ale sám přiznal, v České republice se modeling na plný úvazek dělat nedá.

"Věnuji se práci projektového manažera, je to velice zajímavá práce a modeling je pro mě vždycky příjemnou změnou, která obměňuje denní stereotyp. I když se své manažerské práce nechci vzdát, určitě bych byl rád, kdyby po vydání titulů, pro které jsem fotil módu, přišly nějaké zajímavé pracovní nabídky," uzavřel Hájek.