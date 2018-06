Muž roku 2008: Eva Aichmajerová bez podprsenky a kalhotek

To, že Eva nemá podprsenku, bylo zřejmé na první pohled. Kráska ale nechtěně prozradila, že nemá ani kalhotky. Když ji jeden fotograf poprosil, aby zapózovala vsedě na schodech, hned se bránila: "To nejde, nemám kalhotky a nemusela bych to uhlídat," bránila se.

Eva tak byla nejvíce sledovanou celebritou finálového večera, protože každý fotograf čekal na její neopatrný pohyb, při kterém by šaty odhalily víc, než by sama moderátorka chtěla.



Lucie Koňaříková zpovídá jednoho z finalistů.

Muž roku 2008 se musel obejít bez hlavní porotkyně Petry Paroubkové, která byla hospitalizována v nemocnici kvůli náhlé indispozici. Chyběly zde také Agáta Hanychová či Jitka Asterová. Organizátor soutěže David Novotný byl z nepřítomnosti některých osobností rozmrzelý. "Dokážu pochopit omluvu ze zdravotních důvodů, ale když mi někdo slíbí, že dorazí, a pak svou účast na poslední chvíli z jiných pracovních povinností odvolá, nad tím mi zůstává rozum stát," řekl.



Muž roku SR 2008 Martin Šmahel

Rozmary některých celebrit se ale naštěstí na finálovém večeru nijak neprojevily. David Novotný může být spokojený. Porota zvolila z finálové dvanáctky složené ze šesti Čechů a šesti Slováků dva vítěze. Mužem roku ČR 2008 se stal Miroslav Jech a Mužem roku SR 2008 Martin Šmahel.



Muž roku ČR 2008 Miroslav Jech

"Slovenští finalisté nad těmi našimi jasně vynikali. Byli zábavnější a soutěž si víc užívali," konstatovala moderátorka večera Lucie Koňaříková a většina přítomných s ní souhlasila.

Nové pojetí této mužské soutěže krásy se tedy shledalo s pozitivním ohlasem. Soutěžící ze Slovenska nejvíce pobavili svými volnými disciplínami. Martin Šmahel, vítěz titulu, se před diváky ukázal v blonďaté paruce a růžových šatičkách coby snaživá baletka. "Všichni se výborně bavili a to byl jeden z cílů dnešního finále," pochvaloval si David Novotný.