Muž roku 2007: Z rovnátek teď udělám přednost

"Získal jsem novou zkušenost, poznal jsem nové kamarády, myslím, že jsem se zbavil i trémy vystupovat před publikem, je to dobrá zkušenost," vyjmenoval Smola klady svého vítězství. "Budu rád chodit na různé akce, také se chci jet podívat do dětského domova, odkud jsem dostal pozvání," dodal nový Muž roku.

Druhé místo obsadil čtyřiadvacetiletý dopravní policista Michal Obrusník z Orlové, třetí skončil třiadvacetiletý student a bývalý účastník soutěže SuperStar Michal Michajlec. Pánové museli během finálového večera absolvovat například rozhovor s porotci, promenádu ve spodním prádle a volnou disciplínu.

Albert Smola všechny překvapil, když s ním na pódiu během jeho vystoupení byl živý tygr. "S tygrem jsem se seznámil už před soutěží, takže to bylo v klidu, jmenoval se Matyas a měl 250 kg," uvedl Smola, kerý si z Náchoda odvezl například oblečení, kosmetiku, šperky, hodinky a další ceny. "Největší radost mám z cesty do Bruselu s Janou Bobošíkovou a také z poukázky na zapůjčení auta, a také jsem dostal 50 000 Kč a rozhodně z toho něco dám na charitu," napsal Albert.

Ačkoli prý vítězství v soutěži Muž roku neočekával, věnoval přípravě několik týdnů. "Před soutěží jsem měl opravdu přísný režim, měl jsem bílkovinovou dietu a nesměl jsem žádný alkohol, každý den jsem cvičil hodinu a půl ve fitku a hodinu aerobic aktivity," prozradil.

Čtenáře také zajímalo, proč se Albert během finále tak málo usmíval. "Trochu jsem se styděl, mám totiž rovnátka, ale teď z toho udělám přednost! Teď se budu už smát hodně, hodně, hodně moc..."

Muž roku 2007 je v současnosti bez přítelkyně, ale jednou by prý chtěl mít vážný vztah a dvě děti. Mezi jeho koníčky patří sport, hudba a také sledování filmů.

Porotci překonali rekord

Pořadatel akce David Novotný tentokrát překonal světový rekord v počtu známých osobností, které zasedly v porotě. Soutěžící posuzovala například zpěvačka Eva Pilarová, vítězky soutěží dívčí krásy z minulých let, herci, moderátoři a zástupci sponzorů. "Porota složená ze známých osobností měla 73 členů a povedlo se ji zapsat do Guinnessovy knihy rekordů," uvedl Novotný.

Podmínkou pro účast v soutěži Muž roku je věk od 20 do 32 let a české státní občanství, celkem se do letošního ročníku přihlásilo 812 účastníků. Akce Muž roku je součástí projektu Den dobrých skutků, který se letos v Náchodě koná již podesáté.