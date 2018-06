Muž roku 2006: Chtěl bych vlastní obchod s oblečením

Odpovědi najdete ZDE

David Bílek vystudoval Hotelovou školu a Obchodní podnikatelskou akademii. Nyní pracuje v pražském Ku baru a příležitostně se věnuje modelingu.

Z Náchoda si odvezl různé ceny, například kosmetické balíčky, manžetové diamantové knoflíčky, hodinky, vstup do fitness, spodní prádlo, luxusní víkend v hotelu či letenky pro dva do Keni, kam chce odletět s přítelkyní.

Davida teď čeká řada akcí, večírků, focení a rozhovorů. Do budoucna pak plánuje menší pracovní výlet do Asie a rád by také začal studovat marketing a management. "V životě bych jednou chtěl mít vlastní bar či obchod s oblečením," napsal David čtenářům.

Plyšák je třetí

Do již sedmého ročníku soutěže se letos přihlásilo 738 uchazečů, ve finále se ve čtyřech disciplínách nakonec utkalo jedenáct krasavců.

Na druhém místě skončil pětadvacetiletý jednatel firmy Jan Semlbauer z Berouna, třetí je jednadvacetiletý Karel Frýd, známý také jako Plyšák Karel z reality show Big Brother. Mezi finalisty byl také Martin Horák, který vystupoval v soutěži VyVolení.

Volba Muže roku 2006 v Náchodě je součástí akce Den dobrých skutků, kterou pořádá David Novotný. "Letošní Muž roku se vyvedl, jsem zatím spokojený, a doufám, že David zůstane sám sebou jako dosud. Výtěžek z celé akce je 112 175 korun a jde na dětské domovy a ústavy v Královéhradeckém kraji," uvedl David Novotný.