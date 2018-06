Muž roku 2005: Jsem Miss v trenkách

ODPOVĚDI MUŽE ROKU 2005 NAJDETE ZDE

FOTOGRAFIE ZDE

Eduard Kautský si pochvaloval atmosféru celé soutěže, o ostatních devíti finalistech řekl, že všichni byli kamarádští a nebyla mezi nimi žádná řevnivost.

Do soutěže ho přihlásili kamarádi. "Řekli mi o tom a já na to nakonec kývnul. Nyní jsem jim za to vděčný," řekl mladík, který si rád zahraje fotbal či zajde s kamarády a přítelkyní za zábavou.

Čerstvý nositel titulu Muž roku 2005 získal na rok osobní automobil a další ceny, například kosmetiku a oblečení. Kautský věří, že mu zisk titulu pomůže především při uplatnění v modelingu, kterému by se rád věnoval.

Na druhém místě skončil Michal Novák z Loun, třetí místo obsadil syn zpěvačky Ivy Bittové Matouš Bitto z Lelekovic u Brna.

Finalisté se večer před diváky předvedli ve čtyřech disciplínách, nechyběla promenáda ve spodním prádle a volná disciplína. Většina soutěžích se předvedla při ukázkách různých sportů, například thajského boxu či aerobiku, vítěz vsadil na ukázku souboje v judu. "Měl jsem zraněné koleno, moc jsem si v této disciplíně nevěřil," přiznal šťastný vítěz.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 860 zájemců, porota z nich v předkole vybrala 12 finalistů. Dva se však kvůli zdravotním problémům finálového večera nezúčastnili, řekl organizátor akce David Novotný.

Soutěž Muž roku je součástí charitativní akce Den dobrých skutků, která v Náchodě pokračovala sobotním koncertem. Výtěžek z akce Novotný předá Stacionáři Cesta v Náchodě, Ústavu sociální péče v České Skalici a Ústavu sociální péče Kvasiny na Rychnovsku.