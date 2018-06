Muž našel penis v lahvi s alkoholem

Juan odnesl nález na policii a vyšetřovatelé jej ihned předložili patologovi, který od pohledu usoudil, že by skutečně mohlo jít o část těla. Nálezce pochopitelně bojoval s nevolností, a nejen to.



"Napadlo mě, že by to třeba mohlo být od někoho nakaženého," přiznal se redakci listu Action News.

Další zkoumání však ukázalo, že jde o pouhý model. Ani policii se však nepodařilo zjistit, jak se předmět do lahve dostal. Neuvěřitelná historie nicméně zvýšila zájem o nápoj Ora Potency.

Pan Marchez - Sanchez se na celou záležitost dívá s odstupem času s nadhledem. "Asi si prostě ze mne někdo udělal legraci," míní. Patrně tomu tak opravdu bylo. Nálezce lahev koupil asi rok před svým objevem a láhev stála po tuto dobu v práci na poličce.