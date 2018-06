Muž na cestách

Novým typům kufrů se občas přezdívá cestující kancelář. V té samozřejmě nemůže chybět notebook. "Vychytané maličkosti" jsou typické pro kvalitní výrobky. Vak na šaty je doplněn řadou kapes a dalších detailů, které dovolují udržet pořádek v zavazadle. Oblek z nemačkavé vlny, kufr s výsuvným držadlem a řadou přihrádek, ale také elegantní kufřík by ve výbavě cestujícího muže neměl chybět.

Služební cesty mnozí vítají, zato balení věcí je nepříjemné snad každému - a mužům zvlášť. Nepříjemnou práci si však lze usnadnit."Na cesty jsou pro muže jak pro nošení, tak pro ukládání ideální obleky, kde je použito vlákno Lycra - to se týká zejména kalhot-, nebo také výrobky z takzvané ostře kroucené vlny, " radí návrhář Ondřej Cígler z OP Prostějov, "toto vlákno má vynikající regenerační vlastnosti a minimálně se mačká. Z praktického hlediska jsou také velmi atraktivní obleky z nového typu polyesteru. Kalhoty, ale i sako můžete klidně vyprat, pověsit - a ráno nepoznáte nový oblek od vypraného. Nic totiž nemusíte žehlit."Podobně pečlivě je třeba vybírat košile. Ačkoliv se vyrábějí ze stoprocentní bavlny, mohou mít speciální úpravu, která snižuje jejich žehlení na minimum."Košile s označením Non-Iron je možné obléknout okamžitě, jakmile je suchá. Navíc se i při nošení mačká méně než běžné bavlněné košile," tvrdí David Mallinson, technolog firmy Marks&Spencer.Jakmile máte vyřešený šatník, je třeba věci do něčeho složit. "Důležité je, aby zavazadlo bylo praktické a aby byly pracovní dokumenty rychle přístupné, aniž by při jejich hledání musel obchodní partner ještě zhlédnout vaše pyžamo a košile," vysvětluje Eva Koukolová z firmy Samsonite, "proto například některé tolik oblíbené 'měkké' kufry na kolečkách vybavené výsuvným držadlem nemají jen jediný úložný prostor, ale několik. V předních 'kapsách' pohodlně a také velmi přehledně uložíte veškeré potřebné dokumenty i laptop. Z letiště tak můžete odejít rovnou na jednání."Rozdíly v cenách kufrů samozřejmě jsou, a to nejen díky značce, ale také kvalitě a servisu. Například jednou z nejčastějších závad bývají prasklá kolečka - letištní personál se zavazadly nezachází jako s rodinným porcelánem - a riziko představuje i neopatrné zavírání zipů. Zatímco u levných výrobků není oprava možná (výrobce s tím prostě nepočítá), značkoví výrobci nabízejí na své zboží záruku jeden až tři roky podle typy kufru. "Se záručním listem dostává zákazník i seznam všech opraven ve světě, kde lze kufr nechat spravit nebo vyměnit. Když vás takový problém postihne v Evropě nebo v USA, řeší se váš problém okamžitě, bez ohledu na to, kde jste kufr koupili," vysvětluje Eva Koukolová