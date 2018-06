Muž, který zodpoví každou otázku

Jak jsem kreslil Miroslava HorníčkaJAK JSEM POTKALK sedmdesátinám Miroslava Horníčka jsem napsal takovou vzpomínku, z níž musím dnes citovat alespoň úvod, neboť tak to na začátku bylo a těžko bych to mohl dnes popisovat jinak. Stalo se v dobách mé nezralé mladosti: málo přes dvacet, prvně ženat, prvně redaktorem v časopise, takže prvně také ve styku s větším množstvím umělců, se kterými jsem najednou "spolupracoval", tj. loudil na nich příspěvky do časopisu Sedmička. Jedním z nich byl i pan Miroslav Horníček. Přijímal mě vlídně, otcovsky mě pozoroval, zatímco já divoce kouřil cigarety, mluvil o svém mladém manželství i o své teorii redaktora časopisu pro děti a jeho vlivu na dětské čtenáře - popularizovat nepopulární prostřednictvím populárních. Byl jsem zkrátka děsně chytrej a paní Bělu Horníčkovou mé idealistické názory dojaly natolik, že mi při odchodu vtiskla do ruky láhev šampaňského, ať prý si s mladou manželkou zpříjemníme život. V říjnu neslavného roku 1968 mě pan Horníček se zájmem a pobaveně poslouchal a já - chtěje ho šokovat svou upřímností - jsem mu řekl, že nevím, proč píše s takovým obdivem o Arkadiji Rajkinovi, že se mi to zrovna v téhle době nezdá příhodné. Pan Horníček zvážněl a dal mi lekci o nadčasových hodnotách onoho báječného umělce z Leningradu. Velmi jsem se tehdy styděl a přiznám se, že to byla právě tato studená sprcha, která částečně způsobila, že se mi pak ještě hodně dlouho nechtělo jít panu Horníčkovi na oči. Druhý důvod mého zmizení byl však mnohem smutnější. Patřil jsem tak trochu do širokého okruhu přátel Horníčkova syna Honzy, chytrého, milého a slušného kluka, který, jak známo, v době, kdy jeho otec natáčel s Jiřím Sovákem seriál Dva písaři, zemřel tragickou náhodou. To byl myslím ještě větší důvod, proč jsem se s panem Horníčkem dlouhá léta neviděl. Cítil jsem, že nad každým naším případným tehdejším setkáním by se vznášel Honzův stín. Třeba jsem se mýlil, mám však dodnes důvod domnívat se, že nikoliv. Nedlouho po té tragické události jsem měl k jednomu článku nakreslit karikaturu Miroslava Horníčka. Žil jsem s jeho různými portréty před očima mnoho hodin. Obdivoval jsem dokonalé karikatury, které kreslil JEBENOF. Ten nakreslil Horníčka nesčíslněkrát, vždy skvěle, obvykle však jen z profilu. Nechtěl jsem jít cestou nejjednodušší a tak jsem se snažil přijít na kloub páně Horníčkova anfasu. Nedokázal jsem to. (Útěchou mi nakonec bylo zjištění, že ani anfasové pokusy renomovaných výtvarníků nedopadly vždy zrovna nejlépe.) Uzávěrka se blížila, takže jsem si konečně přiznal porážku a nakreslil pana Horníčka tak, jak mi to šlo. Miroslav Horníček má prostě ideální profil, není co dodat. S přibývajícími léty mě začalo být čím dál víc líto, že jsem nenašel v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let k panu Horníčkovi cestu zpět. Psal jsem o komicích a klaunech, sblížil jsem se dokonce i s panem Werichem, ale k Horníčkům to pro mě bylo čím dál víc "za rohem". Došlo to tak daleko, že jsem mu jednou v noci napsal dlouhý, velmi upřímný dopis. Ráno jsem ho roztrhal. Když už jsem se smířil s tím, že s panem Horníčkem zůstaneme pro sebe navždy jen "známí", Osud, který v životě dokáže přichystat neuvěřitelné zvraty, způsobil, že jsme se v roce 1998 ocitli tváří v tvář na malém pódiátku v Šemánovicích u Kokořína a já svého hosta mohl skoro půldruhé hodiny před publikem zpovídat. Týdny dopředu jsem si promýšlel otázky. Jak víte, pan Horníček v životě zodpověděl skutečně y dotazy, které mu kdy byly položeny. Nechtěl jsem opakovat něco, na co už odpověď zazněla z jeho úst tisíckrát, a tak jsem šťáral v paměti, až jsem došel ba i na toho Arkadije Rajkina. Tentokrát s radostí a gustem, už proto, že se mluvit o Rusech a Rusku dnes zrovna nenosí. Pan Horníček vyprávěl, řvali jsme smíchy, tím spíš, když začal mluvit osobitou ruštinou. Měl jsem těch nefrekventovaných otázek víc, snažil jsem se rozhovor gradovat a viděl jsem, jak pan Horníček ožívá, jak je ve střehu a jak se těší, kam až ten náš hovor dovedu. Když jsme se blížili ke konci, vyrazil jsem do "útoku": "Před posledním dotazem se vám pane Horníčku musím k něčemu přiznat. Po celou dobu, co jsem se chystal na tenhle náš rozhovor, mě traumatizovala skutečnost, že vám kdysi dávno dokázal můj sourozenec položit otázku, na kterou jste dodnes nenašel odpověď. Ta otázka zněla: Naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou - tím ušetřím 256 ran ročně - co s nimi? Víte, my mladší sourozenci, kteří vzhlížíme k sourozencům starším, míváme občas taková traumata, že bychom se jim chtěli v vyrovnat. Takže jsem se rovněž pokusil vymyslet otázku, na kterou kéž byste neznal odpověď. Zní takto: Pane Horníčku, kolik hlav u nás připadne na jedno brdo?" Tázaný nezaváhal ani na okamžik: "Záleží na vnitřku hlav. Někdy mnoho hlav nevydá ani půl brda a někdy dvě na jedno brdo stačí. Ale já mám teď pro změnu otázku na vás, Ondřeji: Prosím vás, co bych měl anebo mám udělat pro to, abyste mi neříkal pane Horníčku, ale Miroslave?" Nenapadlo mě v ten moment nic jiného, než kontrovat: "Miroslave, a co byste mi udělal, kdybych vám přestal říkat pane Horníčku?" "Objednal bych vám víno." Dlouhý potlesk, který následoval, mě ujistil v tom, že i přítomní svědci v publiku vycítili, jaké pocty se mi právě dostalo. Přiznám se, že krásnější happy end v tom pro mě až dosud nejednoduchém vztahu s Miroslavem Horníčkem jsem si nemohl v životě přát!