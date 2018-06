Muž, který třikrát porodil, se rozešel s manželkou

Osmatřicetiletý Thomas Beatie se stal prvním mužem planety, který porodil děti. A to hned tři. Američan, jenž se narodil jako žena, se teď rozešel se svou o jedenáct let starší ženou Nancy během natáčení televizního pořadu The Doctors.