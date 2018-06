Muž, který třikrát porodil, chce odnosit dítě neplodnému páru

Thomas Beatie se narodil jako žena, ale podstoupil hormonální léčbu pro změnu pohlaví. I když je úřady uznán jako muž, má stále ženské reprodukční orgány a může tak bez problémů otěhotnět a donosit dítě, což se mu podařilo už třikrát.

Počtvrté by chtěl udělat radost nějakému páru, který takové štěstí nemá a kde je žena, stejně jako Beatieho manželka Nancy, neplodná.

"Když jsem poprvé uvažoval o této možnosti, myslel jsem si, že je to šílené. Pak jsem ale o tom přemýšlel, co to znamená mít rodinu i pro nás. Řekl jsem si, to je obrovský úděl a já bych toho byl schopen, proč ne? Pokud to můžu udělat a pomoci jiné rodině naplnit jejich touhu po dítěti, pak to chci udělat," přiznal Beatie.

Pokud o jeho dělohu nebude mít nikdo zájem, pak si pořídí čtvrté dítě pro vlastní rodinu, ačkoli po třetím porodu tvrdil, že je to jeho poslední těhotenství. Chtěl totiž co nejdříve podstoupit úplnou změnu pohlaví. Teď ale názor změnil a zatím se možnosti rodit děti nevzdá.

"Pokud nenajdeme žádnou rodinu, pak si pořídím ještě jedno dítě pro nás," dodal muž, který porodil v roce 2008 holčičku Susan, o rok později syna Austina a letos v červenci syna Jensona.