Muž, který odmítal vstát

Jeho žena vždycky vstávala jako první. Sotva zazvonil budíček, odhodila přikrývky, přehoupla nohy na zem a natáhla si župan. Její sebedisciplína ho naplňovala pocitem viny i obdivem. "Tak se neválej v posteli," říkala. "Už mám až po krk tvých zkažených snídaní." Neodpovídal, předstíral spánek. Sotva opustila místnost, převalil se do teplé prohlubně, kterou zanechalo její tělo v matraci, a nádherně se protáhl. Byl to smyslně nejuspokojivější okamžik dne, to natažení se do nového, ještě teplého místa v posteli. Okamžitě jej však narušilo vědomí, že už brzo bude nucen vstát a čelit zbytku dne. Otevřel jedno oko. Byla ještě tma, ale pouliční lampy vrhaly do místnosti slabé modré světlo. Vyzkoušel si ovzduší dechem a zjistil, že se mění v páru. Tam, kde byla jedna záclona odhrnuta, viděl, že na vnitřní straně okna se utvořil led. Během dopoledne led roztaje a voda steče a naruší nátěr okenního rámu. Trochu vody skape pod okenní rám, kde znovu zmrzne, zablokuje okno a zbortí dřevo. Zavřel oko, aby vyhnal bolestivou představu, že jeho dům kolem něho koroduje a rozpadá se. Nemohl samozřejmě potlačit, že ví, co je s ním v nepořádku - co je třebas v nepořádku s místností, v níž ležel: dlouhá hrbolatá prasklina táhnoucí se jako posměšek od elektrického světla ke dveřím, díra v linoleu vedle komody, otevřené dveře skříně, protože se rozbila zástrčka, vypouklé tapety v místech, kde je vlhko odlepilo od stěny, takže jako by lehce oddechovaly, když se otevíraly nebo zavíraly dveře... Nedokázal potlačit tohle všechno, co věděl, ale dokud byl pohodlně zalezlý pod pokrývkami, s pevně zavřenýma očima, nebylo to tak deprimující, jako kdyby to s ním osobně nemělo nic společného. Teprve když opustil ochranu teplého lože, začal klopýtat pod spojenou váhou nespokojenosti s prostředím a zoufalým vědomím, že to nikdy výrazně nezlepší. Samozřejmě nešlo jen o ložnici. Když procházel domem, stopy rozkladu a potřeba oprav na něho volaly na každém kroku: kapající kohoutek v koupelně, rozbité zábradlí na schodech, prasklé okno v hale, prošlapané místo na koberci v jídelně, které se den ode dne maličko zvětšovalo. A všude zima, děsná zima. Ledový průvan pronikající klíčovými dírkami, lomcující schránkou na dopisy, mávající záclonami. A přitom v posteli bylo tak teplo a příjemně. Ani v nejhonosněji zařízeném ideálním domově vyhřívaném plynovým ústředním topením, s dvojitými okny a dobrou izolací by mu nebylo tepleji a příjemněji než v tomto okamžiku. Jeho žena rachotila pohrabáčem v krbu v jídelně: vodovodní potrubí roznášelo ty tupé, kovové zvuky do všech koutů domu. To byl signál, že snídaně je na stole. Z protějšího pokoje se halasně vynořily jeho dvě děti, Paul a Margaret, které si v zimě a šeru hrály a díky útlému mládí nepohodlí vesele nevnímaly, a s mohutným dupáním sešly dolů. Zlomené zábradlí hrozivě zavrzalo. Dveře do jídelny se otevřely a s bouchnutím zavřely. Z kuchyně zaslechl vzdálený rachot příborů a nádobí. Přetáhl si přikrývky ještě víc přes hlavu, zacpal si uši, volný nechal jen nos a ústa, aby mohl dýchat. Nechtěl slyšet ty zvuky, nevlídné připomínky nevlídného světa. Ani když se podíval dál než k bezprostřednímu problému, že bude muset vstát, poradit si s otravnými záležitostmi jako mytí, holení, oblékání a nasycení těla, neviděl před sebou žádné lákavé vyhlídky: dlouhá cesta na autobusovou zastávku ulicemi s domy dočista stejnými, jako byl ten jeho, dlouhé čekání ve frontě, pomalá drkotavá jízda přecpanými městskými ulicemi, osmihodinová dřina v zatuchlé kanceláři, obdobně jako dům plné rozbitých věcí, vybledlých, omšelých, popraskaných, poškrábaných, upatlaných a nefungujících věcí. Věcí, které oznamovaly právě tak jasně jako věci u něho doma: to je tvůj úděl; byť by ses snažil sebevíc, nikdy ho výrazně nezlepšíš; můžeš se pokládat za šťastlivce, pokud se ti podaří zabránit jeho rychlejšímu úpadku. Snažil se povzbudit se na duchu v přípravě na vstávání tím, že si připomněl, jaké má ve srovnání s jinými lidmi štěstí. Přinutil se myslet na nemocné a umírající, na všechny potřebné, na duševně trpící. Jenomže pohled na lidskou bídu, kterou si takhle vybavil, jen potvrdil jeho bezmocnou apatii. Nijak ho nepovzbuzovalo, že jiní lidé dokážou takové utrpení snášet s veselou odevzdaností: jak by mohl doufat, že se jim vyrovná, když ho jeho současná nespokojenost dokázala připravit o radost ze života? Byla to snad nějaká útěcha, že jeho současná nudná existence je jen křehkou vrstvou nad nekonečně horší propastí, do níž by se každým okamžikem mohl propadnout? Pravda byla, že přestal mít rád život. Ta představa ho bodla jistým vzrušujícím zoufalstvím. Už nemám rád život. V životě už není nic, co by mi skýtalo potěšení. Jenom tohle: ležet v posteli. A tohle potěšení kazí vědomí, že budu muset vstát. Tak proč prostě nevstanu? Protože musíš vstát. Máš zaměstnání. Musíš živit rodinu. Tvoje žena vstala. Tvoje děti vstaly. Splnily svou povinnost. Teď je řada na tobě. Pro ně je to snadné. Pořád ještě milují život. Já už ne. Miluji už jen jedno: ležet v posteli. Přes vatovanou přikrývku zaslechl, jak ho volá žena. "Georgi!" Volala monotónně, bezvýrazně, jako při obřadu, a nečekala žádnou odpověď. A on také neodpověděl, otočil se na druhou stranu a natáhl nohy. Prsty se dotkl ledově studeného termoforu v nohách postele a ucukl. Stočil se do fetální polohy a úplně zastrčil hlavu pod přikrývku. Pod přikrývkou bylo teplo a tma, teplá tmavá jeskyně. S potěšením vdechl teplý, zatuchlý vzduch, a když začal být nebezpečně odkysličený, vytvořil do přikrývky umné průduchy, které přiváděly čerstvý vzduch, ale nepropouštěly světlo. Jen slabě zaslechl, jak jeho žena volá "Georgi". Tentokrát ostřeji, panovačněji. To znamenalo, že rodina už snědla kornflejky a slanina už je hotová. Teď začalo narůstat napětí mezi touhou zůstat v posteli a naléhavou nutností vstát. Stáhl končetiny do pevnějšího klubíčka a zavrtal se hlouběji do matrace, čekaje na třetí zavolání. "Georgi!" To znamenalo, že už je na snídani pozdě - že v nejlepším případě zhltne šálek čaje, než vyrazí, aby chytil autobus. Měl dojem, že zadržel dech hodně dlouho. Pak se náhle uvolnil a natáhl končetiny. Rozhodl se. Nevstane. Tajemství spočívalo v tom, že nebude myslet na důsledky. Jen se soustředí na to, že zůstane v posteli. To potěšení. To teplo, to pohodlí. Má svobodnou vůli. Použije ji. Zůstane v posteli. Asi si na chvilku zdříml. Najednou si uvědomil, že je v místnosti jeho žena. "Je čtvrt na devět. Snídaně už není k jídlu... Georgi... tak vstaneš...? Georgi?" V jejím hlase postřehl stopu strachu. Najednou mu zvedla z obličeje pokrývku. Stáhl si ji, popuzený, že všechny jeho umné průduchy přišly vniveč. "Georgi, jsi nemocný?" Byl v pokušení prohlásit, ano, jsem nemocný. Pak by jeho žena po špičkách odešla a řekla dětem, ať jsou zticha, že je tatínek nemocný. A potom by v ložnici rozdělala v krbu oheň a přinesla mu na podnose lákavé jídlo. Ale to by byl zbabělý přístup; a ten klam by mu v nejlepším případě poskytl jeden den oddechu od života, který nenáviděl. Choval velkolepější, hrdinštější plán. "Ne, nejsem nemocný," řekl přes přikrývku. "Tak tedy vstaň, přijdeš pozdě do práce." Neodpověděl a jeho žena vyšla z místnosti. Slyšel, jak podrážděně bouchá věcmi v koupelně a volá děti, aby se šly umýt. Záchodová nádrž se po spláchnutí hlasitě naplnila, potrubí sténalo a bzučelo, děti se smály a křičely. Venku na ulici pádily po chodníku kroky, auta odfrkávala, protože ve studeném ranním vzduchu nechtěla startovat, naskočila a odjela. Ležel tiše pod přikrývkou, soustředěně uvažoval. Postupně se mu podařilo vyloučit všechny ty zvuky z vědomí. Cesta, již si zvolil, byla cesta mystická. První den byl nejtěžší. Jeho žena si myslela, že je prostě líný a nedbalý, a snažila se ho přimět, aby vstal, když mu odmítla nosit jídlo. Půst ho však nijak zvlášť netrápil, a tak se celý den držel v posteli, až na diskrétní, nepozorované návštěvy koupelny. Když si jeho žena přišla večer lehnout, byla rozzlobená a vyčítavá. Stěžovala si, protože nemohla pořádně ustlat, a zůstávala chladná a nehybná co nejdál od něho, na samém pokraji matrace. Zároveň jí to vrtalo hlavou a cítila se provinile, protože nic nejedl. V jejím hlase byl prosebný tón, když prohlásila, že snad do příštího rána už bude mít těch pitomých nesmyslů dost. Na druhý den ráno to bylo mnohem snazší. Jakmile přestal budíček zvonit, prostě znovu usnul, netrápila ho ani provinilost, ani úzkost. Úplná blaženost. Jenom se obrátit a spát dál u vědomí, že člověk nevstane. Později mu žena přinesla na podnose snídani a nechala ji beze slova na podlaze vedle postele. Děti přišly ke dveřím ložnice a civěly na něho, když jedl. Usmál se na ně, aby je uklidnil. Odpoledne přišel lékař, kterého jeho žena povolala. Žoviálně vstoupil do místnost a zeptal se: "Tak copak vás vlastně trápí, pane Barkere?" "Nic mě netrápí, pane doktore," odpověděl jemně. Lékař ho zběžně vyšetřil a uzavřel: "Není nejmenší důvod, proč byste neměl vstát z postele, pane Barkere." "Vím, že takový důvod není," odpověděl. "Já prostě nechci." Další den přišel vikář. Vikář mu domlouval, aby myslel na svou odpovědnost manžela a otce. Někdy, to dobře víme, nám připadá zápas o to, abychom dál pokračovali, téměř nesnesitelný a pokušení prostě všeho nechat se stává téměř neodolatelné... To však není ten pravý křesťanský duch. "Neříkejme, že zápolení není k užitku..." "A co kontemplativní mniši?" zeptal se. "Co poustevníci, co lidé žijící na sloupech?" Ovšem takové náboženské svědectví, patrně ve své době účinné, není v souladu s moderní spiritualitou. Navíc přece nemůže tvrdit, že na jeho konkrétní formě odchodu ze života je něco asketického nebo kajícného. "Ale že bych měl tak docela na růžích ustláno, to ne," řekl vikáři. A také neměl. Po týdnu začal být proleželý. Po čtrnácti dnech byl příliš slabý, aby mohl dojít sám bez pomoci do koupelny. Po čtyřech týdnech byl trvale upoután na lůžko a museli zaměstnat ošetřovatelku, která pečovala o jeho tělesné potřeby. Nevěděl přesně, odkud se vzaly peníze na zaplacení ošetřovatelky a vůbec na údržbu domu a péči o rodinu. Zjistil však, že když se prostě přestane takovými problémy trápit, vyřeší se docela samy. Ženu už většina jejích výčitek přešla. Měl dokonce dojem, že si ho váží víc než dřív. Pochopil, že se stal místní, a dokonce celostátní celebritou. Jednoho dne přivedli do ložnice televizní kameru: opřen o polštáře, drže ruku své ženy, vyprávěl svůj příběh milionům diváků: jak si jednoho chladného rána uvědomil, že už nemiluje život a že jeho jediným potěšením je ležet v posteli, takže učinil logické rozhodnutí, tj. že zůstane ležet v posteli po zbytek života; nepředpokládá, že se jeho život příliš protáhne, ale každý jeho okamžik plně vychutnává. Po televizním vysílání se nečetná pošta vhazovaná do schránky změnila na lavinu. Oči mu začaly slábnout a spoléhal na dobrovolníky z farnosti, že mu pomohou s korespondencí. Většina dopisů na něho naléhala, aby dal životu ještě jednu šanci, a bývaly v nich přiloženy peníze nebo nabídky lukrativního zaměstnání. Zdvořile nabídky zamítal a peníze ukládal na jméno své ženy. Něco z nich použila na vymalování domu; bavilo ho pozorovat malíře, jak se ohánějí v ložnici; když bílili strop, přikryl si obličej novinami. Vyskytl se i menší, pro něho však významnější počet dopisů plných povzbuzení a blahopřání. "Mnoho zdaru, kamaráde," stálo v jednom dopise, "udělal bych to taky, kdybych měl dost kuráže."A v dalším dopise, napsaném na dopisním papíru slavné univerzity, stálo: "Hluboce obdivuji vaše svědectví o nesnesitelné kvalitě moderního života a o nezcizitelném právu jednotlivce vystoupit z něj: jste existenciální svatý." Smysl těch slov mu sice nebyl jasný, nicméně ho potěšila. Opravdu ještě nikdy nebyl tak šťastný a uspokojený. A nyní si víc než kdy dřív říkal, jak by bylo nádherné zemřít. Ačkoliv mu tělo myli, živili a pečovali o ně, cítil, jak z něho pozvolna uniká vitalita. Toužil po dosažení nesmrtelnosti. Zdálo se, že vyřešil nejen problém života, ale i smrti. V některých okamžicích se strop nad ním stal plátnem pro nějakou vizi, jaké staří malíři znázorňovali na stropech kaplí; zdálo se mu, že vidí anděly a svaté, kteří na něho shlížejí z oblačného empytea a lákají ho, aby se k nim připojil. Tělo mu připadalo podivuhodně lehoučké, jako kdyby mu jen přikrývka bránila, aby se vzneslo do vzduchu. Levitace! Či dokonce apoteóza! Zápolil s přikrývkami a prostěradly, ale paže měl slabé. Pak s obrovským vypětím odsunul přikrývky stranou a hodil je na zem. Čekal, ale nic se nestalo. Začala mu být zima. Pokusil se vytáhnout přikrývky zpátky na postel, ale úsilí, které vynaložil, aby je odmrštil, ho vyčerpalo. Třásl se zimou. Venku se začalo stmívat. "Sestro," zavolal slabým hlasem; nikdo neodpověděl. Zavolal svou ženu, "Margaret!", leč dům zůstal tichý. Ve studeném vzduchu se mu dech měnil v páru. Podíval se na strop, leč nebyly tam žádné hlavy andělů a svatých, které by na něho shlížely; pouze puklina v omítce táhnoucí se jak úsměšek od dveří k lampě. Náhle si uvědomil, jak bude vypadat jeho věčnost. "Margaret! Sestro!" zavolal ochraptělým hlasem. "Chci vstát! Pomozte mi!" Nikdo však nepřišel.