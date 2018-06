Muž, který má hloupé plány

Kdysi slíbil svému dědečkovi, že se postará o rodinný grunt. Slibovalo se mu lehce, polnosti i hospodářské budovy byly tehdy v Jednotném zemědělském družstvu, a že by se z něj stal sedlák, nehrozilo. Ostatně v té době zcela žil svými plány na cestu kolem světa. Sotva si tenhle sen splnil, vyměnil řídítka bicyklu za vidle a volant traktoru.Když ve dvaadevadesátém roce požádal JZD o vydání rodinného majetku, předseda družstva se ho ptal, proč to všechno chce. Vždyť přece ten majetek není tak velký, aby ho mohl uživit. Odpověděl mu tehdy, že chce jen to, co patří jeho rodině. A že je jen na něm, co s ním udělá. "I přes ten slib staříčkovi mě nikdy nenapadlo, že jednou budu sedlačit," říká Vítězslav Dostál. "Nemám žádné zemědělské vzdělání, mojí jedinou kvalifikací je jen to, že jsem kluk z vesnice. Teď se starám o dvacet hektarů polností, třináct hektarů lesa a osmnáct krav a pořád ještě je to pro mě tak trochu velká neznámá. Jsem na začátku, stejně jako když jsem byl na začátku cesty kolem světa. Ale říkám si, že když jsem dokázal objet zeměkouli, snad zvládnu i tu naši farmu."* Hospodaříte už přes tři roky. Pořád si myslíte, že to bylo správné rozhodnutí?Já se obvykle vydávám směrem, o kterém hodně lidí říká, že tudy cesta nevede. Moje počáteční úvahy o jízdě kolem světa označovala většina za hloupost. Nicméně jsem tou cestou šel a svět nakonec objel. Teď mi zase spousta lidí říká, že to, co dělám, je hloupé, protože chovat v malém krávy na maso se nevyplatí. Ty názory chápu, nicméně tím směrem jdu. Nevím sice, jak to dopadne, ale věřím si.* Váš děda by snad pochopil, že se dneska hospodaří jinak než před půlstoletím, že existují obří masokombináty a subvencované potraviny ze zemí Evropské unie.Náš staříček byl osvícený člověk a za hodně mu vděčím. Jako kluka mě přitáhl ke sportu, taky krásně a často vyprávěl o české historii, což ve mně zůstalo. Myslím, že by věděl, proč chci být na rodném statku. Sedlačení mě sice nenaučil, ale říká se, že se nějaké geny dědí ob jednu generaci. Tož myslím, že něco z něj ve mně zůstalo.* Třeba to, že v předsíni máte reprodukce známých obrazů - Jan Hus před koncilem a Jan Amos Komenský odchází do exilu?To jsou obrázky po staříčkovi. A budou tady viset pořád, i potom, až ten dům jednou celý opravím. Staříček byl označen za kulaka, hospodářství mu sebrali do družstva, a než umřel, bral penzi jen osm set korun. To bylo akorát tak na přežití. Aby z toho ještě opravoval dům, na to nebylo. Dlužím mu, abych to naše chátrající stavení dal do pořádku. Ostatně, dělám to i pro sebe. Jednou chci taky bydlet v první kategorii. A pak první záznamy o našem rodu na tomto statku jsou podle farní matriky už z roku 1770. Bylo by škoda tuhle linii přerušit. Tady jsem a budu doma. A ty reprodukce, to je součást mých kořenů. K tomuto statku, k této vesnici, k této republice.* Jak jste jako vnuk kulaka přežíval v minulém režimu?Živil jsem se jako hospodář na jedné střední škole, chvíli jsem učil na učilišti. Hodně jsem sportoval, s tím nebyly problémy. Horší to bylo s cestováním. Chtěl jsem se podívat na Západ, což tehdy nešlo bez devizového příslibu. A o ten jsem rok co rok žádal marně. Do světa jsem přitom chtěl za každou cenu, jen jsem nevěděl jak.* Třeba i za cenu emigrace?Jak šly roky a já pořád nikam nemohl, začalo to ve mně hlodat. Pak jsem v roce 1989 konečně dostal devizový příslib a v létě vyjel na dvouměsíční cestu po západní Evropě. Když jsem se vracel, myšlenky na emigraci sílily. Pochopitelně jsem se vrátil domů, mám to tu moc rád. Ale cestou kolem světa jsem už byl hodně posedlý a říkal jsem si, že je to možná na dlouhou dobu naposledy, co mě někam pustili. Asi bych emigroval, v podstatě by mně bylo jedno, jestli bych svět objel z Prahy do Prahy nebo z Vídně do Vídně.* Kdybyste emigroval, svět byste zřejmě objel. Ale slib dědečkovi byste splnil jen těžko.Bylo to těžké dilema a jsem moc rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Takhle jsem brzy mohl požádat o vydání našeho majetku z družstva a navíc si za našetřené peníze koupit letenku do Los Angeles. Rozhodl jsem se, že na kole přejedu Ameriku ze západu na východ.* Proč zrovna Ameriku?Kdo by nechtěl do Ameriky? Mám rád cestování a ježdění na kole a tohle byla jedna z přípravných etap na cestu kolem světa. A jak jsem zjistil po návratu, taky to byla příprava na život v nových poměrech. Cestou jsem si musel vydělávat, seznámil jsem se tam se spoustou výborných lidí, dost jsem viděl. A aspoň trochu jsem poznal, jak to chodí v kapitalismu. Za půl roku jsem odjel do USA znovu, abych se naučil trochu víc slovíček a vydělal si nějaké peníze. Umýval jsem nádobí, stříhal trávu, dělal plavčíka, hlídal děti, prostě všechno. Po roce jsem se vrátil, napřesrok si udělal ještě jednu tréninkovou štreku napříč Austrálií a pak jsem si konečně splnil životní sen. Sám, bez doprovodu, jsem objel planetu.* Po třech letech jste se vrátil, najednou jste byl slavný Čech. A vzápětí jste skončil na hnoji. Přesněji na rozpadajícím se statku u krav.Co jsem byl pryč, staral se o hospodářství můj brácha. Sotva jsem se vrátil domů, našel si práci v Opavě a řekl mi: Já to tu zkoušel tři roky, tak teď skřípej zubama zase ty. Na zbohatnutí to není ani omylem, není to ani na normální život. Věděl jsem to, přesto jsem se na to těšil.* Takže když předseda JZD tvrdil, že vám to nedá obživu, měl pravdu.Měl. Ještě ani teď mě to neuživí. Ale to jsem věděl už tehdy. Drtivá většina lidí, které jsem pak na svých cestách viděl, žila v chudobě a musela tvrdě pracovat. Nikde, ani u nás v Hlubočci, nelétají pečení holubi. Taky mnohem víc než předtím vím, že o co se nepostarám, co si sám neudělám nebo nevyběhám, to nemám. A utvrdil jsem se v tom, že se člověk má držet hodně zpátky, mít pokoru před životem. Ne že bych tady s tím gruntem neměl nějaké plány, ale snažím se žít skromně. Pokorně.* Jenže co s hospodářstvím, které nikoho neuživí?Až to bude všechno hotové, nemělo by to být ztrátové. Zisk by měl pokrýt běžné opravy. Nikoliv investice. A mám jeden zatím tajný podnikatelský záměr, jak by to mohlo i trochu vydělávat. Kromě toho se tu chystám provozovat agroturistiku. Lidi ve městech budou stále více hledat kontakty s normální přírodou. Až to tu dám do pořádku, stanu se členem sdružení agroturistických farem při Evropské unii a myslím, že třeba Holanďanům by se v těch našich kopcích mohlo líbit. Prostě věřím, že to tady jednou uživí mě i s rodinou.* Většina lidí by možná zkusila živit se snadněji, osm hodin někde v práci a pak klid.Možná, ale já tady mám svůj osud plně ve svých rukou a nehrozí, že by mě někdo z práce vyhodil. Propadl bych se studem, kdybych měl jít žádat o podporu. Chápu lidi, kteří práci marně shánějí, ale pro mě by to byla úplně ta poslední varianta. Raději bych tady na statku padnul. A pak - chci tady žít v souladu s přírodou a aby to navíc bylo hezké. To jsem dědovi slíbil. Takže se starám o budovy a pastviny a dobytku se snažím vytvořit takové podmínky, aby u mě žil bez stresu. U krav se mi to snad daří, manželka tu zatím moc spokojená není. K modernímu bydlení má náš dům zatím hodně daleko. A já mám jen jedny ruce.* Mimochodem, jestli to není tajné, z čeho teď žijete, když jste jako sedlák prodělečný?Pořád ještě mě živí moje cesta kolem světa. Vydal jsem pár knížek, chystám vydání fotografií, jezdím po besedách, čeká mě zpracování videozáznamů pro televizi, dělal jsem kalendář pro OSN, teď plánuji další, brzy kvůli tomu poletím do New Yorku.* Promiňte, jak to přijde, že v podstatě živořící sedlák z neznámé vesnice kdesi ve Slezsku dělá kalendář pro OSN?Napadlo mě to, když jsem jednou ráno kydal hnůj. Ráno vstávám před šestou, dám si malou slivovici a pak jdu do stáje ke kravám. A když kydám, napadají mě různé myšlenky. Řekl jsem si, že v OSN zkusím nabídnout obrázky z mé cesty po světě. A ono to vyšlo. A mimochodem - nijak neživořím, naopak si docela hezky žiji. Nemohu si sice moc vyskakovat, ale ta práce mi dělá radost.Vítězslav Dostál, jedenačtyřicet let, přeborník v triatlonu, několikanásobný držitel titulu Železný muž. V létě roku 1989 projel na kole západní Evropu, o rok později přejel napříč USA, v roce 1992 zvládl na kole za 56 hodin cestu z Aše do Čierné nad Tisou a přejel Austrálii. To vše jako přípravu na dlouho plánovanou cestu kolem světa, na niž se vydal v roce 1994. Projel přitom 56 zemí a našlapal přibližně 60 tisíc kilometrů. Když se po třech letech vrátil domů, začal hospodařit na rodinné farmě v Hlubočci na Opavsku. Sám sebe řadí k bláznům, kteří si jdou za svým, i když jim doba moc nepřeje.