Muž, který chtěl zabít Harrisona byl zproštěn viny

Podle britských zákonů to znamená, že útočník bude nejspíš zbaven obvinění a bude hospitalizován v psychiatrické léčebně.

Michael Abram, otec dvou dětí, loni 30. prosince téměř ubodal k smrti Harrisona v jeho gotickém domě o 120 místnostech na předměstí Londýna. Harrison dostal několik bodných ran do hrudníku, z nichž jedna jen těsně minula srdce. Společně s

manželkou, která utrpěla pouze lehká zranění, nakonec Abrama přemohli.



"Krev byla na zdech, na koberci. Pochopila jsem, že se nás snaží zabít," vzpomínala dnes v soudní síni se slzami v očích Harrisonova manželka Olivia (52).

Při soudním projednávání případu vyšlo najevo, že Harrison, nadšenec východních filosofií, se pokoušel odradit Abrama třímajícího nůž s čepelí dlouhou 18 centimetrů od útoku slovy "Hare Krišna". Duševně posedlý muž však nedbal jeho úsilí a

opakovaně bodl.



Abram, který se dříve léčil ze závislosti na drogách, se ztotožňoval s Georgem Harrisonem kvůli jeho písni My Sweet Lord, kterou si stále dokola přehrával. Na Štědrý večer, necelý týden před atentátem, se údajně chlubil, že se proslaví.



Harrison byl vždy považován za třetího "brouka", žijícího ve stínu slavnějšího Johna Lennona a Paula McCartneyho. Nezapomenutelné jsou však jeho písně Here Comes The Sun nebo My Sweet Lord. Frank Sinatra považoval Harrisonovu skladbu Something za jednu z nejlepších milostných písní vůbec.



Očekává se, že soudní přelíčení skončí ve čtvrtek.