VIDEO: Muž šel na záchod, do přirození se mu zakousla krajta

„Začal jsem s ním bojovat. Zakřičel jsem na ženu, která běžela pro souseda. Ten doběhl asi za minutu,“ popsal muž incident.

Soused na pomoc přinesl lano a nůž, ale mužovo utrpení skončilo až po půlhodinovém přetahováním s hadem. „Jak jsem toho hada držel, najednou začal ztrácet sílu, takže jsem mu rukou otevřel tlamu. Potom had sám uvolnil sevření,“ popsal dramatické chvilky Thajec, který s třícentimetrovou tržnou ránou skončil v nemocnici na pozorování.

„Myslím, že měl štěstí. Musíme dávat pozor na infekci. Pokud tam žádná nebude a rána se bude dobře hojit, mohl by jít domů. Pokud by kousnutí zasáhlo močové cesty, byl by to velký problém,“ prohlásil lékař Chutima Pinchareon.

Mezitím záchranáři odstranili uvízlé zvíře z WC. Museli rozbít záchodovou mísu a až pak se plaz dostal na svobodu.

Hadi jsou v Thajsku téměř na každém kroku, a to i v městských oblastech, zejména na počátku období dešťů, kdy se snaží uprchnout ze zatopených polí na sušší místa.