Muž desetiletí: Grossová skončila v Prčicích, Hanychová u alkoholu

Akce měla podobný spád jako v minulých ročnících. Nechyběl rozhovor moderátorky s jednotlivými finalisty či přehlídka ve spodním prádle. Novinkou byla přehlídka ve sportovním oblečení, které si finalisté do městského divadla v Hronově sami přivezli, či úkol spojený s tváří některého z porotců.

Tou hlavní a zásadní změnou od finálových večerů v minulých letech byl přístup všech soutěžících, kteří si vytyčili zásadní cíl: pobavit diváky. A dařilo se jim to velmi dobře. Výbuchy smíchu zněly hronovským divadlem každou chvíli.

Finalista Karel Hájek Šárka Grossová

O velké pozdvižení se postaral Karel Hájek, druhý Muž roku 2003. V disciplíně, kde si finalisté losovali jednoho z přítomných porotců a dostávali v souvislosti s nimi záludné otázky, doslova perlil. Oblečený do starodávné turisticko-horolezecké výstroje mu byla položena otázka, kam by vzal na výlet podnikatelku a manželku známého expremiéra Stanislava Grosse Šárku. "Do Prčic," odpověděl dvojsmyslně s kamennou tváří. A čím by ji na výletě nejvíce oslnil? "Po padesátikilometrové túře rozhodně cílem," dodal a celým sálem zaburácel smích.

Vtipný byl také finalista Jan Smetana, stříbrný Muž roku 2004, který se jako jediný z vítězů této soutěže prosadil jako model i v zahraničí. Za svou dosavadní největší zkušenost považuje natáčení reklamního spotu po boku Salmy Hayekové. "Je chlupatá," odpověděl bez váhání na otázku, jaká herečka je. "Vážně, to je první věc, která se mi při vzpomínce na ni vybaví. Jinak je to moc krásná žena," popisuje své další dojmy s tím, že si chvíli i povídali. "Tedy mluvila spíše ona. Řekla mi třeba: Nelez mi do světla nebo Tvař se normálně," dodal s úsměvem.

Hanychová obsadila bar

Někteří finalisté ale své vystoupení možná i trochu přepískli. Zejména loňský vítěz Muže roku Miroslav Jech, který si jako celebritu vylosoval Agátu Hanychovou a na otázku, co by jí uvařil dobrého, odpověděl: "Někde jsem četl, že Agátu dostanete do postele za jídlo, tak já bych jí radši neuvařil nic."

To už bylo moc i na moderátorku večera Lucii Koňaříkovou-Salamé, která chtěla dát samotné Hanychové prostor pro obhajobu, naši kontroverzní modelku však v sále hledala marně. Na svém čestném místě v čele poroty vydržela jen pár minut a po letmém zhlédnutí všech finalistů vybrala bez okolků svého favorita a po zbytek soutěže trávila čas u baru s kamarádkou Hankou Chymčákovou a dělníkem Honzou, který díky výhře v jedné internetové aukci trávil s dcerou Veroniky Žilkové celý víkend.

Za největšího sympaťáka byl nakonec zvolen letošní druhý Muž roku Jakub Kauer, který v Hronově zastupoval zraněného Martina Zacha, jehož jméno padlo během večera hned několikrát. Smutný osud, který ho kvůli nešťastnému pádu do mělké vody postihl, dojal snad každého. "Martinovi osobně předám speciální šerpu pro Muže desetiletí za jeho bojovnost," řekl iDNES.cz organizátor všech ročníků soutěže Muž roku David Novotný.

Promenáda ve spodním prádle

V rámci akce vystoupilo opět několik pěveckých hostů v čele se Šárkou Vaňkovou, Michaelou Noskovou či Světlanou Nálepkovou.V závěru zábavné show se s moderováním této soutěže po deseti letech rozloučila Lucie Koňaříková-Salamé, která předala pomyslné žezlo dvojici moderátorů z TV Prima Jiřímu Chumovi a Terezii Kašparovské.