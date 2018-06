Muslimka se vzepřela rodině a pózovala nahá pro Playboy

"Udělala jsem to, protože chci být svobodná. Ty fotografie jsou výrazem osvobození od všech zákazů z mého dětství," vzkázala herečka své muslimské rodině.

Ta s ní ale přestala kvůli fotkám komunikovat. "Moje matka je stále rozčílená. Ještě těžší to bude s mými prarodiči, tetami a strýci," prozradila Sahinová.

Její otec se bojí, že na ni i rodinu teď budou útočit islamisté. Sila ale doufá, že její čin vyprovokuje další muslimky k tažení za svobodu žen vyznávajících islám.

"Chci ukázat tureckým ženám, že mohou žít, jak chtějí. Většina mých krajanů si myslí, že je skvělé, jak jsem svobodná. Těmi snímky jim chci říct, že nemusí žít podle pravidel, která jsou jim vnucena," řekla herečka.

Sahinová je vůbec první Turkyní, která se na obálku Playboye dostala. A cítí to jako své vítězství. "Vždy jsem musela snášet, co mi přikazovali muži. Následkem toho se u mě vyvinula silná touha po svobodě. Cítím se jako Che Guevara. Musím udělat vše, co si zamanu, jinak mám pocit, že umírám," dodala.

Přes své odhodlání ale herečku trápí reakce rodiny. V rozhovoru pro televizní stanici RTL se jim snažila na dálku vysvětlit své důvody a žádala o slitování. "Doufám, že mi odpustíte. Prosím, nechte mě vrátit se domů," řekla.