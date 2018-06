Mušketýři a SuperStar zpívali dětem

20:57 , aktualizováno 20:57

Již sedmý ročník charitativního koncertu Dětská pyramidová show se uskutečnil v Divadle Broadway. Jehož hlediště do posledního místa zaplnily čtyři stovky nadšených posluchačů od šesti do patnácti let.